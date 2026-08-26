28 de șoferi au rămas fără permis, marți, la Iași!

* unui tânăr de 21 de ani, acuzat că a folosit repetat avertizorul sonor pentru a obliga în mod nejustificat un alt șofer să elibereze banda, i s-a reținut permisul pentru 30 de zile * polițiștii au considerat comportamentul drept conducere agresivă

Acțiune în forță a polițiștilor rutieri din Iași, marți. 28 de șoferi considerați pericol pentru ceilalți participanți la trafic au fost scoși din circulație, după ce polițiștii au aplicat măsurile prevăzute de lege. În plus, alte 15 autovehicule au fost oprite din trafic, certificatele de înmatriculare fiind retrase până la remedierea problemelor constatate.

Pe 25 august, Biroul Rutier Iași a organizat o amplă acțiune în municipiu, cu un obiectiv clar: șoferii care blochează intersecțiile, conduc agresiv sau ignoră regulile de circulație au fost luați la ochi.

Polițiștii au efectuat 53 de testări alcoolscopice și au aplicat 68 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor ajungând la 27.868 de lei.

Printre abateri s-au numărat blocarea intersecțiilor semaforizate, conducerea agresivă, neacordarea priorității vehiculelor sau pietonilor, utilizarea abuzivă a claxonului și abateri comise de conducătorii de trotinete.

Au fost reținute 5 permise de conducere și retrase 7 certificate de înmatriculare.

Șoferi prinși băuți la volan

În aceeași perioadă, polițiștii au depistat și cazuri grave de conducere sub influența alcoolului.

Un ieșean de 49 de ani a fost oprit în municipiu, iar alcooltestul a indicat 0,48 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice, iar polițiștii au deschis dosar penal.

Un alt caz este și mai grav. Un bărbat de 56 de ani ar fi pierdut controlul autoturismului pe DC 28, în Miroslava, părăsind partea carosabilă și provocând un accident cu pagube materiale. Testarea a indicat 1,06 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost reținut, iar ulterior instanța a dispus control judiciar pentru 60 de zile.

Conducere agresivă, sancționată imediat

Printre cei sancționați s-a aflat și un tânăr de 21 de ani, acuzat că a folosit repetat avertizorul sonor pentru a obliga în mod nejustificat un alt șofer să elibereze banda.

Polițiștii au considerat comportamentul drept conducere agresivă, iar tânărul a primit sancțiune și a rămas fără permis, urmând să aibă dreptul de a conduce suspendat timp de 30 de zile. Andrei TURCU