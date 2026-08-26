Milioanele din buget, mutate cu „pixul”! CJ Iași schimbă din mers investițiile și prioritățile

* spitale redotate, datorii achitate, proiecte europene alimentate, centura reprogramată și milioane mutate din cheltuieli către dezvoltare * cifrele arată că lupta pentru fiecare leu din buget devine tot mai dură

Rectificarea bugetară făcută de Consiliul Județean Iași scoate la lumină o amplă reconfigurare financiară: milioane de lei sunt retrase de la unele investiții, redistribuite către altele, iar proiectele pentru spitale, infrastructură și asistență socială își schimbă alocațiile de la un an la altul. În spatele limbajului administrativ se află cifre care arată cum sunt reașezate prioritățile județului până în 2029.

La Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. N. Oblu” Iași, două investiții importante dispar din lista inițială: un computer tomograf de 128 de slice-uri, de 3,074 milioane de lei, și un echipament de radioterapie intraoperatorie, de 7,236 milioane de lei. În total, 10,310 milioane de lei sunt reconfigurate.

Banii sunt însă redirecționați către patru echipamente noi: două sisteme de monitorizare intraoperatorie – 2,110 milioane de lei, un microscop robotic intraoperator – 6,3 milioane de lei, o masă de operații pentru intervenții spinale – 1,405 milioane de lei și un sistem piezoelectric chirurgical – 495.000 de lei.

Spitalele cer bani pentru funcționare

„Sf. Maria” primește suplimentări de 46.000 și 264.000 de lei, Pneumoftiziologia încă 193.000 de lei, iar „Sfânta Parascheva” 221.000 de lei pentru cheltuieli curente și reparații. La „Elena Doamna” apar 200.000 de lei pentru utilități și bunuri și servicii, în timp ce „Cuza Vodă” își suplimentează investițiile cu 2,669 milioane de lei pentru două ecografe de obstetrică-ginecologie.

Rectificarea lovește însă și în zona datoriei publice. CJ Iași alocă 858.000 de lei din fondurile recuperate din finanțările anilor precedenți pentru plata creditului contractat în 2025 de la BCR: 263.000 de lei pentru dobânzi și 595.000 de lei pentru rambursarea creditului.

Privirea se mută apoi spre anii următori. La Centrul de Asistență Medico-Socială Bivolari, proiectul de eficientizare energetică primește o construcție financiară de milioane de lei pentru 2027–2029. Numai componenta cheltuielilor neeligibile ajunge la aproximativ 6,27 milioane de lei, iar finanțarea externă nerambursabilă programată depășește 10,4 milioane de lei.

Și centura ușoară a Iașului intră în acest joc al redistribuirilor

Pentru viitoarea Centură ocolitoare, în 2028 sunt prevăzute suplimentar 4,307 milioane de lei, pentru ca exact aceeași sumă să fie diminuată din proiecția pentru 2029.

O altă miză este proiectul pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție. Pentru acesta sunt prevăzute 337.000 de lei în 2027, 329.000 de lei în 2028 și 48.000 de lei în 2029 la nivelul DGASPC Iași, cu finanțare europeană și națională.

Dar poate cea mai spectaculoasă mutare este în 2028: 6,48 milioane de lei sunt diminuate din anumite capitole de cheltuieli, dintre care 4,08 milioane de lei de la bunuri și servicii și 2,4 milioane de lei de la alte cheltuieli, inclusiv finanțări pentru asociații și fundații.

În 2029, însă, banii se întorc în anumite zone: CJ Iași propune 2,135 milioane de lei în plus pentru aparatul propriu, dintre care 716.000 de lei pentru bunuri și servicii și 1,419 milioane de lei pentru asociații și fundații. Carmen DEACONU