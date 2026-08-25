* după mai bine de doi ani de șantier, castelul Sturdza de la Miclăușeni iese de sub schele * publicul îl va putea vizita începând de sâmbătă, 29 august * urmează restaurarea picturilor murale, a podului și a șarpantei

Una dintre cele mai spectaculoase clădiri istorice din județul Iași revine în circuitul de vizitare. Castelul Sturdza de la Miclăușeni se redeschide pe 29 august 2026, după lucrări care au schimbat radical imaginea monumentului neogotic. Schelele au dispărut, fațadele au fost restaurate, iar intervențiile executate până acum au ajuns la aproape 26 de milioane de lei.

Intervențiile începute în 2024, în baza contractului încheiat de Mănăstirea Miclăușeni cu asocierea de constructori condusă de Conest, au vizat fațadele, structura clădirii, tâmplăria și rețelele de utilități. Valoarea inițială a contractului a fost de aproximativ 20 de milioane de lei.

Șantierul a scos însă la iveală probleme mai serioase decât cele evaluate înainte de începerea lucrărilor. După desfacerea unor elemente din zona podului au fost constatate degradări care au impus intervenții suplimentare la planșeul de peste primul etaj, șarpantă, coșurile de fum și unele ziduri de sprijin.

În 2025 a fost încheiat un act adițional de aproximativ 5,9 milioane de lei, iar valoarea lucrărilor a ajuns astfel la aproape 26 de milioane de lei.

Fațadele sunt gata, dar restaurarea continuă în interior

Redeschiderea din 29 august nu înseamnă finalul restaurării Castelului Sturdza. Una dintre cele mai dificile etape abia urmează: recuperarea picturilor murale interioare.

Mănăstirea Miclăușeni are o finanțare nerambursabilă de 10 milioane de lei, acordată de Institutul Național al Patrimoniului prin Timbrul Monumentelor Istorice, pentru conservarea și restaurarea picturii murale. Proiectul se desfășoară până la sfârșitul anului 2027. În primăvara acestui an, valoarea estimată a contractului de execuție pentru aceste lucrări era de aproximativ 8,86 milioane de lei fără TVA.

Un al doilea proiect finanțat de Institutul Național al Patrimoniului vizează podul, planșeul și șarpanta. Pentru acesta a fost acordată o finanțare nerambursabilă de 8,6 milioane de lei, tot cu termen de implementare până la 31 decembrie 2027.

Un castel construit timp de aproape un sfert de secol

Castelul de la Miclăușeni a fost ridicat între 1880 și 1904 de Gheorghe Sturdza și soția sa, Maria. Clădirea, realizată în stil neogotic, este una dintre construcțiile aristocratice spectaculoase păstrate în Moldova, cu turnuri, creneluri, ferestre ogivale, blazoane și numeroase elemente decorative sculptate.

Reședința familiei Sturdza avea odinioară și o bibliotecă impresionantă, de aproximativ 60.000 de volume, inclusiv cărți și documente rare. O mare parte a patrimoniului interior a fost pierdută în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial și în anii care au urmat.

Astăzi, castelul face parte din ansamblul de la Miclăușeni, alături de mănăstire și de parcul istoric. În perioada în care clădirea a fost închisă pentru restaurare, parcul, mănăstirea și restaurantul au rămas accesibile publicului. Site-ul oficial al castelului afișa încă, la 25 august, mesajul că monumentul este „închis provizoriu pe perioada lucrărilor de restaurare”, în timp ce redeschiderea pentru vizitare este anunțată pentru 29 august.

Dan DIMA