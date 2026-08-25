* tapiserii de Cela Neamțu, obiectele familiei Negruzzi, cufărul de călătorie al lui Vasile Alecsandri, costume populare, lăzi de zestre și fotografii vechi vor putea fi descoperite pe 29 august * șapte spații culturale din județ participă la Noaptea Muzeelor la Sate

Iașul intră cu șapte obiective pe harta ediției din 2026 a Nopții Muzeelor la Sate. Lista finală duce publicul de la Mircești și Hermeziu la Ciurea, Ruginoasa, Mogoșești, Moșna și Osoi, într-un circuit în care exponatele spun concret istoria satului: ii, tapiserii, manuscrise, fotografii, piese de mobilier, obiecte gospodărești și obiecte personale ale unor mari familii culturale. Evenimentul are loc sâmbătă, 29 august 2026.

De la cufărul lui Alecsandri la flautul lui Iacob Negruzzi

Una dintre opririle importante este Muzeul „Vasile Alecsandri” de la Mircești, casa în care poetul a locuit până la sfârșitul vieții și unde a scris o mare parte din opera sa. Muzeul păstrează obiecte care îl arată pe Alecsandri nu doar ca scriitor, ci și ca diplomat și om politic.

Printre piesele expuse se află cutia cupei de la Montpellier, legată de premierea „Cântecului gintei latine”, volumul „Ostașii noștri” tradus în limba germană de Regina Elisabeta, cufărul de călătorie, decorații și bicornul din catifea folosit de Alecsandri în activitatea diplomatică. În cele cinci camere sunt păstrate și cărți, reviste „Convorbiri literare” și fotografii ale actorilor care au interpretat celebrele Chirițe.

Tot în rețeaua Nopții Muzeelor la Sate intră Muzeul „Constantin Negruzzi” din Hermeziu, comuna Trifești, amenajat în conacul familiei Negruzzi.

Aici se păstrează piese de mobilier, manuscrise, fotografii și cărți care au aparținut familiei, dar și două exponate cu o legătură directă cu membrii acesteia: flautul lui Iacob Negruzzi și pianul la care cânta Leon C. Negruzzi.

Tapiseriile Celei Neamțu și ii din toate zonele țării, la Ciurea

La Centrul Cultural „Cela Neamțu” din Ciurea, accentul cade pe arta textilă. Publicul va putea vedea expoziția permanentă de tapiserie și colecția „Petice de frumos”, formată din ii provenite din diferite regiuni ale României, restaurate și reinterpretate de artistă.

Colecția permanentă este însă mult mai bogată. Sunt expuse cinci lucrări din seria „Umbrae Parvae”, lucrarea „Arcada cerului”, trei copii după lucrări aflate la Așezământul Românesc de la Ierihon, precum și creațiile „Pasăre imperială” și „Pasăre Marcela”.

Nunta românească, la Ruginoasa

Muzeul Centrului Cultural Ruginoasa vine cu expoziția „Sub Cununa Credinței – Tradiții ale Nunții Românești”. Nu este vorba doar despre costume expuse în vitrine. Colecția reunește obiecte autentice, costume populare, piese de zestre, fotografii de epocă și icoane, puse împreună pentru a reconstitui ceremonialul nunții tradiționale și rolul familiei și al comunității.

Eminescu, Grigore Vieru și Nicolae Dabija, la Mogoșești

La Muzeul Satului Mogoșești, vizitatorii pot descoperi istoria localității și povestea colecției muzeale, amenajată începând din 2005.

Muzeul are și două spații memoriale distincte. Unul este dedicat lui Mihai Eminescu, iar celălalt îi aduce împreună pe Grigore Vieru și Nicolae Dabija, transformând colecția locală într-un punct de întâlnire între memoria satului și istoria literară.

Costume, covoare și ștergare vechi la Moșna

La Muzeul Satului Moșna, piesele provin din universul gospodăriei tradiționale. Publicul va putea vedea costume populare, covoare și ștergare lucrate manual, dar și diferite obiecte de uz casnic și gospodăresc.

Colecția documentează o lume rurală care a dispărut în mare măsură din viața cotidiană, iar piesele textile arată tehnicile, motivele decorative și felul în care hainele și obiectele din casă marcau identitatea comunității.

O școală din 1864 devine muzeu pentru o noapte, la Osoi

Un program diferit este pregătit la Muzeul Satului Osoi, amenajat chiar în vechea școală a localității, clădire ridicată în 1864.

Aici, obiectele vechi sunt completate de poveștile familiilor care le-au păstrat. Tururile vor fi susținute inclusiv de elevi și cadre didactice, iar vizitatorii vor putea participa la realizarea „Arborelui Generațiilor din Osoi”. Sunt programate și jocuri tradiționale pentru copii, părinți și bunici.

Peste 165 de obiective din România și Republica Moldova

Ediția din 29 august este a patra organizată sub titulatura Noaptea Muzeelor la Sate. La nivel național au fost înscrise peste 165 de muzee, colecții și obiective de patrimoniu rural, dintre care 13 se află în Republica Moldova. Pe hartă apar nu doar muzee clasice, ci și case memoriale, gospodării tradiționale, biserici, mori, fierării, situri arheologice și ateliere de meșteșugari.

Maura ANGHEL