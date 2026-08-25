* la Iași, bătălia pentru terenuri intră într-o nouă fază * odată cu intrarea în vigoare a noului Cod urbanistic, nu va mai conta doar cât valorează terenul, ci cât de sigur este viitorul lui * pentru unii proprietari, această certitudine poate însemna un câștig de sute de mii sau chiar milioane de euro!

De astăzi, Iașul intră într-o nouă etapă a războiului imobiliar. Noul Cod al amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor, intrat azi în vigoare, poate aduce modificări spectaculoase asupra valorii terenurilor din oraș și din zona metropolitană. Pentru proprietarii care au urbanismul clarificat, miza poate fi uriașă: un teren poate ajunge să valoreze cu 10-20% mai mult decât unul similar, dar blocat în incertitudini urbanistice.

Într-o piață precum cea ieșeană, unde fiecare parcelă bine amplasată poate deveni teren pentru blocuri, case, spații comerciale sau proiecte mixte, diferența dintre „se poate construi” și „poate că se va putea construi” poate însemna sute de mii de euro.

Nu este o regulă automată și nici o garanție de preț

Iar cifrele sunt amețitoare. La un teren evaluat la 5 milioane de euro, o diferență de 10-20% înseamnă între 500.000 și 1 milion de euro. Nu este o regulă automată și nici o garanție de preț, dar arată dimensiunea mizei pe care o poate avea certitudinea urbanistică.

Pentru Iași, impactul poate fi cu atât mai important într-un oraș aflat într-o dezvoltare accelerată, cu presiune uriașă pe terenurile construibile și cu proiecte care depind de reglementări urbanistice. Proprietarul unui teren care vine cu reguli clare poate avea un avantaj major la negociere în fața unuia care vinde, de fapt, un potențial.

Aici apare ceea ce evaluatorii numesc „prima de certitudine”. Investitorul nu cumpără doar metri pătrați. Cumpără timp economisit, risc eliminat și posibilitatea de a-și calcula mai precis investiția. Un teren care poate intra rapid în dezvoltare este mult mai atractiv decât unul pentru care trebuie așteptați ani întregi, fără garanția că proiectul imaginat va fi aprobat. „Piața va plăti mai mult pentru ceea ce este sigur și mai puțin pentru promisiuni”, spune Andrei Botiș, CEO NAI Romania.

Hârtiile urbanistice pot deveni bani grei

Un teren bine poziționat, cu indicatori clari și dezvoltare previzibilă, poate câștiga enorm în ochii unui dezvoltator. În schimb, terenurile a căror valoare se bazează pe speranța că „se va putea construi mai mult” ar putea fi privite cu mult mai multă prudență.

Iar efectul se poate propaga până la apartamente. Dacă noile reguli întârzie proiectele și reduc oferta de locuințe noi în Iași, presiunea asupra prețurilor poate crește. Dacă însă aduc predictibilitate și accelerează investițiile, piața poate deveni mai sănătoasă. Daniel BACIU