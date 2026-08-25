Proiectul Filarmonicii „Moldova” se complică. CJ pregătește un nou contract de lucrări

Mega-proiectul de modernizare a Filarmonicii „Moldova” Iași ajunge într-un nou punct critic. Deși valoarea totală a investiției nu crește, lucrările suplimentare apărute pe parcursul șantierului obligă autoritățile județene să pregătească o nouă procedură de achiziție publică pentru atribuirea unui contract de lucrări.

Contractul existent, încheiat în februarie 2024 cu SC Iasicon SA, a fost afectat de mai multe modificări apărute în timpul execuției. Au fost emise dispoziții de șantier în urma unor note de constatare, au apărut noi cerințe privind izolarea acustică a sălilor de concert, iar utilizatorul final, Filarmonica „Moldova”, a solicitat la rândul său modificări.

Practic, pentru ca toate aceste intervenții să poată fi executate legal, Consiliul Județean Iași trebuie să pornească o nouă procedură de atribuire, în conformitate cu legislația achizițiilor publice.

Peste 106 milioane de lei pentru Filarmonica „Moldova”

Documentele pregătite pentru CJ Iași arată că valoarea totală a investiției rămâne neschimbată, lucrările suplimentare urmând să fie încadrate în suma deja aprobată prin devizul general.

La data de 20 august 2026, noua valoare a proiectului eera de 106,55 milioane de lei cu TVA - valoarea totală a investiției, 88,39 milioane de lei fără TVA, 66,17 milioane de lei cu TVA reprezentând valoarea lucrărilor de construcții și montaj.

Astfel, autoritățile nu anunță o explozie a valorii totale a proiectului, ci o redistribuire și actualizare a lucrărilor necesare pentru finalizarea investiției.

Se schimbă soluțiile pentru sălile de concert

Unul dintre punctele sensibile îl reprezintă condițiile de izolare acustică. Pentru o clădire destinată spectacolelor și concertelor, aceste lucrări sunt esențiale, iar modificările intervenite în timpul execuției trebuie integrate în proiect.

În plus, solicitările venite din partea Filarmonicii „Moldova” au determinat alte intervenții care nu puteau fi lăsate în afara proiectului.

Miza este uriașă: lucrările suplimentare se întrepătrund cu cele aflate deja în execuție, iar întârzierea noii proceduri de achiziție ar putea afecta direct calendarul întregii investiții.

CJ Iași vrea procedură „în regim de urgență”

Proiectul de hotărâre are caracter de urgență, tocmai pentru ca noul contract să poată fi scos cât mai rapid la licitație.

Motivul este simplu: lucrările suplimentare trebuie realizate în paralel și corelat cu cele deja contractate, iar întreaga investiție trebuie să respecte durata contractului de finanțare pentru proiectul „Creșterea atractivității zonei centrale a Municipiului Iași din punct de vedere socio-economic, cultural și turistic”.

Finanțarea nerambursabilă este asigurată prin contractul semnat în ianuarie 2026 între ADR Nord-Est și Municipiul Iași, Consiliul Județean având calitatea de Partener I.

Filarmonica „Moldova” nu mai este, așadar, doar un proiect de renovare. Este o cursă contra cronometru pentru finalizarea unei investiții de peste 106 milioane de lei, iar următorul pas decisiv este lansarea noului contract pentru lucrările suplimentare. Carmen DEACONU