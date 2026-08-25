* seceta pedologică începe să fie trecută oficial în acte în județul Iași * primele raportări au venit din Dolhești, Cucuteni, Balș și Ion Neculce, iar fermierii au semnalat până acum aproape 1.000 de hectare afectate * porumbul și floarea-soarelui sunt culturile cele mai expuse

Lanurile uscate intră de acum în contabilitatea oficială a pagubelor. Direcția pentru Agricultură Județeană Iași începe procedurile pentru evaluarea culturilor afectate de secetă, după ce primele înștiințări au venit din patru comune. Cele circa 1.000 de hectare raportate până acum sunt doar începutul: în județ sunt aproximativ 92.100 de hectare cu porumb și aproape 50.000 de hectare cu floarea-soarelui, iar numărul fermierilor care vor cere constatarea pagubelor este de așteptat să crească.

Dolhești, Cucuteni, Balș și Ion Neculce, primele pe lista secetei

Primele notificări privind pagubele produse de secetă au ajuns la Direcția pentru Agricultură Județeană Iași din Dolhești, Cucuteni, Balș și Ion Neculce. La sfârșitul săptămânii trecute erau în jur de zece fermieri care semnalaseră pierderi, iar suprafața cumulată ajungea la aproximativ 1.000 de hectare. Urmează constituirea și deplasarea echipelor mixte de evaluare, care vor verifica situația din teren, vor stabili suprafața și gradul de afectare și vor întocmi procesele-verbale de calamitate. Datele vor fi centralizate la nivelul județului și transmise Ministerului Agriculturii.

Peste 92.000 de hectare de porumb, în an agricol foarte prost

Cea mai mare miză este porumbul. În 2026, în județul Iași au fost însămânțate aproximativ 92.100 de hectare. Chiar dacă suprafața este mai mică decât în anul precedent, porumbul rămâne una dintre cele mai întinse culturi ale județului. Fermierii avertizează că tocmai această cultură a fost lovită puternic de lipsa precipitațiilor. Situația este mai grea în special pentru culturile de primăvară semănate târziu. Ploile din prima parte a anului au ajutat grâul, orzul și rapița, dar au întârziat pe alocuri lucrările de primăvară. Porumbul și floarea-soarelui care au intrat mai târziu în vegetație au ajuns astfel în perioadele critice exact în săptămânile cu deficit puternic de apă și temperaturi ridicate.

Aproape 50.000 de hectare cu floarea-soarelui

A doua cultură aflată sub presiune este floarea-soarelui. Direcția Agricolă estimează pentru județ o suprafață de aproximativ 50.000 de hectare.

La sfârșitul lunii august, marja de recuperare este deja foarte mică pentru culturile ajunse în faze avansate de vegetație. O ploaie poate limita degradarea pe anumite parcele, dar nu mai poate reface integral producția pierdută în perioadele esențiale pentru formarea boabelor.

Iașul irigă doar aproximativ 15.000 de hectare

Seceta scoate din nou în evidență o problemă veche a agriculturii ieșene: suprafața redusă care poate beneficia efectiv de apă. Potrivit conducerii DAJ Iași, în județ sunt irigate aproximativ 15.000 de hectare, sistemele funcționale fiind concentrate în special în zonele agricole de pe axele Prutului și Siretului. Raportată la zecile de mii de hectare cultivate numai cu porumb și floarea-soarelui, suprafața protejată de irigații rămâne foarte mică.

Diferența devine critică în verile secetoase: fermele fără acces la apă depind aproape complet de precipitații, iar o succesiune de câteva săptămâni fără ploi poate reduce drastic producția.

Rapița și cerealele de toamnă au scăpat mai bine

Agricultura ieșeană din 2026 nu înseamnă însă doar pierderi. Culturile de toamnă au avut rezultate sensibil mai bune. Producția medie de grâu la nivelul județului a fost estimată la aproximativ 5.100 kg/hectar, iar cea de orz la circa 6.000 kg/hectar. În unele ferme, grâul a urcat chiar spre 7.000-8.000 kg/hectar. Surpriza anului a fost rapița. Iașul are în jur de 15.000 de hectare cu această cultură, iar unele exploatații au depășit 4.000 kg/hectar. La prețuri de aproximativ 2,50-2,70 lei/kg, rapița a compensat o parte dintre problemele care apar acum la culturile de primăvară.

Bilanțul adevărat al secetei din Iași va apărea abia după încheierea constatărilor din teren. Fermierii trebuie să raporteze suprafețele afectate, iar echipele de evaluare vor transforma aceste sesizări în procese-verbale și procente oficiale de calamitate.

Dan DIMA