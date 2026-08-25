* campania „VIN LA DONAT” ajunge pe 28 august la Botoșani * donatorii sunt așteptați la Centrul de Transfuzie Sanguină, iar organizatorii au pregătit și un gest simbolic de mulțumire pentru cei care participă

Botoșănenii eligibili pentru donarea de sânge sunt invitați vineri, 28 august 2026, să participe la campania „VIN LA DONAT”, organizată în parteneriat cu Casa de Vinuri Cotnari și Serviciul Voluntar de Ambulanță. Acțiunea are loc la Centrul de Transfuzie Sanguină Botoșani, de pe strada Arhimandrit Marchian nr. 91. Participanții eligibili pot primi și premiul prevăzut de campanie, pe care organizatorii îl prezintă drept un gest simbolic de mulțumire pentru cei care aleg să doneze, nu drept motivul pentru care oamenii ar trebui să se prezinte la centrele de transfuzie.

Mesajul inițiativei este: „Donează sânge. Salvează vieți”, iar organizatorii insistă asupra faptului că recompensa oferită este secundară actului de donare.

„Recompensa nu este motivul. Este mulțumirea noastră”, este mesajul transmis în cadrul campaniei.

Sângele donat ajunge la pacienți aflați în situații critice

Nevoia de sânge nu apare doar în cazul marilor accidente. Transfuziile sunt necesare zilnic în spitale, pentru pacienți care trec prin operații, urgențe medicale sau tratamente complexe.

Sângele recoltat este separat în componente, ceea ce înseamnă că o singură donare poate fi folosită pentru mai mulți pacienți. Medicii și centrele de transfuzie atrag constant atenția că rezervele trebuie refăcute permanent și că sistemul nu se poate baza exclusiv pe mobilizările produse în urma unor cazuri dramatice.

Tocmai de aceea, unul dintre obiectivele campaniei este transformarea donării dintr-un gest făcut doar în situații de urgență într-un obicei periodic de solidaritate.

Organizatorii îi îndeamnă pe botoșănenii care îndeplinesc condițiile medicale pentru donare să se prezinte la Centrul de Transfuzie Sanguină și să ia în calcul posibilitatea de a reveni periodic.

Campania este realizată de Casa de Vinuri Cotnari, în parteneriat cu Serviciul Voluntar de Ambulanță Iași.

Nicolae DRUMEA