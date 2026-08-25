Alarmă la „Sfânta Maria”! 178 de copii au ajuns la Urgențe după accidente cu trotineta

Cifrele de la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” din Iași trag un serios semnal de alarmă: aproape 180 de copii au avut nevoie de îngrijiri medicale de la începutul anului după ce au fost implicați în accidente cu trotineta. Iar valul nu dă semne că se oprește.

10 cazuri au fost înregistrate numai în ultima săptămână, ceea ce înseamnă că, în medie, mai mult de un copil pe zi a ajuns la Urgențe după un accident produs pe trotinetă. În total, 178 de copii au trecut prin UPU de la începutul anului, iar medicii avertizează că în spatele statisticii se află traumatisme care pot însemna săptămâni întregi de recuperare.

Conf. univ. dr. Solange Tamara Roșu, medic șef UPU, atrage atenția asupra gravității rănilor. Chiar și în cazul unei fracturi considerate „simple”, vindecarea poate dura 28 de zile. Pentru un copil, o astfel de accidentare înseamnă nu doar durere și tratament, ci și săptămâni în care activitățile obișnuite sunt date peste cap.

Cifrele readuc în prim-plan problema siguranței copiilor care folosesc trotinete și biciclete. Viteza, lipsa echipamentului de protecție, neatenția sau circulația în zone aglomerate pot transforma rapid o plimbare într-o cursă către Urgențe.

Mesajul transmis de autorități nu este renunțarea la trotinetă sau bicicletă, ci folosirea lor responsabilă.

178 de copii într-un singur județ, într-o perioadă de mai puțin de opt luni. 10 numai într-o săptămână. Nu mai este o statistică oarecare, ci un avertisment pe care părinții, copiii și șoferii nu își mai permit să-l ignore. Carmen DEACONU