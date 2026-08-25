* finala Campionatului Național – Seniori revine la Baza Sportivă BRIZO de la Aroneanu * competiția se desfășoară între 27-30 august * 16 echipe intră în lupta pentru titlurile naționale * fondul total de premiere ajunge la 100.000 de lei * accesul publicului este gratuit

Iașul devine, pentru patru zile, unul dintre punctele importante ale voleiului pe nisip din România. Cele mai bune echipe feminine și masculine ale momentului se întâlnesc la Aroneanu pentru titlurile naționale, într-o ediție care vine cu un fond de premiere record, transmisii în direct, evenimente pentru public și acces gratuit. Finala Campionatului Național de Volei pe Nisip – Seniori este organizată de Asociația Club Sportiv RUDALI și se desfășoară între 27 și 30 august, la Baza Sportivă BRIZO.

16 echipe se luptă pentru titlurile naționale la Iași

Competiția aduce pe malul Lacului Aroneanu opt dintre cele mai bune echipe feminine și opt echipe masculine de volei pe nisip din România. Turneul începe joi, 27 august, la ora 12:00, cu primele partide din competiția masculină. Meciurile feminine încep în aceeași zi, de la ora 17:00. Vineri continuă confruntările din faza grupelor, iar sâmbătă, 29 august, după ultimele partide din grupe, începe faza eliminatorie, cu sferturile de finală. Ziua decisivă este duminică, 30 august. Semifinalele sunt programate de la ora 10:30, după-amiaza se dispută meciurile pentru medaliile de bronz, finala feminină începe la ora 17:30, iar finala masculină la 18:30.

Fond record de premiere: 100.000 de lei

Ediția din 2026 marchează al cincilea an consecutiv în care Finala Campionatului Național este găzduită la BRIZO.

Organizatorii anunță pentru acest an un fond total de premiere de 100.000 de lei, cea mai mare valoare acordată până acum în cadrul Campionatului Național de Volei pe Nisip.

În cei șase ani de activitate ai bazei au fost organizate aici zece competiții de volei, naționale și internaționale. Două reguli au fost păstrate încă de la prima ediție: sportivii nu plătesc taxă de participare, iar publicul are intrare gratuită la competiție.

Toate meciurile vor putea fi urmărite live

Competiția va avea și o expunere națională importantă. Toate meciurile din cele patru zile vor putea fi urmărite live pe YouTube. Duminică, 30 august, întreaga zi competițională va fi transmisă în direct de TVR Sport și TVR Iași, de la semifinale și partidele pentru medaliile de bronz până la finalele feminină și masculină. Evenimentul are în acest an și un partener radio, Virgin Radio România. Astfel, competiția poate fi urmărită din tribune, online și, în ziua finalelor, la televiziune. Patru zile de sport, dar și program pentru public

Organizatorii au construit ediția din acest an nu doar în jurul meciurilor. Zona de eveniment va include mai multe concepte gastronomice, cu opțiuni de food & drinks, precum și un program care continuă după terminarea partidelor.

Seria BRIZO NIGHTS – Championship Edition cuprinde trei seri tematice.

Vineri, 28 august, după ultimele meciuri ale zilei, este programat SUNSET PARTY. Sâmbătă, 29 august, urmează PARTNERS PARTY | WHITE EDITION, seară dedicată partenerilor, sportivilor, voluntarilor și comunității BRIZO. Duminică, după desemnarea campionilor naționali, evenimentul se încheie cu CHAMPIONS PARTY | LATINO EDITION. Intrarea este gratuită atât la meciurile Campionatului Național, cât și la cele trei seri BRIZO NIGHTS.

Tombole și premii și pentru spectatori

În acest an vor exista premii și pentru cei din tribune. Pe parcursul celor patru zile, organizatorii vor desfășura tombole zilnice pentru spectatori, cu premii oferite de partenerii evenimentului. Finala din 2026 este organizată, pentru al treilea an consecutiv, fără contribuții financiare din partea autorităților publice, potrivit organizatorilor.

Finanțarea și parteneriatele necesare desfășurării competiției provin exclusiv din mediul privat ieșean, care acoperă fondul de premiere, infrastructura de eveniment, serviciile, promovarea și activitățile destinate publicului. Programul complet al competiției, actualizat pe parcursul celor patru zile, este disponibil în aplicația oficială BRIZO 2026.

Dan DIMA