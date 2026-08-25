A8, blocată de birocrație! Constructorul așteaptă CNAIR

Situație explozivă pe unul dintre cele mai importante loturi ale Autostrăzii A8! Lucrările de pe tronsonul Miercurea Nirajului – Sărățeni riscă să piardă și ultimele săptămâni favorabile de lucru, în timp ce procedurile administrative înaintează cu viteza melcului.

Activistul civic Cătălin Urtoi, fost membru în Consiliul de Administrație al CNIR, lansează un semnal de alarmă și acuză un blocaj birocratic care poate costa timp prețios pentru proiectul așteptat de întreaga Moldovă.

Potrivit lui Cătălin Urtoi, antreprenorul Özaltın trebuie să realizeze nu mai puțin de patru organizări de șantier, la Miercurea Nirajului, Sărățeni, Bereni și Măgherani. Numai că, pentru amenajarea acestora, este necesar un nou Acord de Mediu. Fără document, constructorul nu poate interveni asupra terenului pentru a amenaja platformele și fundațiile necesare stațiilor de betoane, asfalt, sortare, precum și spațiilor pentru muncitori și birouri. Și aici apare blocajul.

O hârtie pierdută prin birourile autorităților

Pe 4 august, APM Neamț a transmis către CNAIR Memoriul de Prezentare care trebuia completat împreună cu antreprenorul. Trei zile mai târziu, CNAIR l-a transmis constructorului. Özaltın l-ar fi completat în doar trei zile și l-a retrimis beneficiarului. Au urmat însă mai multe zile de schimburi de e-mailuri și clarificări.

De aproximativ o săptămână, susține Urtoi, antreprenorul nu ar mai fi primit observații. Cu alte cuvinte, documentul ar trebui să fie pregătit pentru pasul următor. Numai că, până la 24 august, Memoriul de Prezentare nu ajunsese la APM Neamț. „Până astăzi 24.08.2026 NU a ajuns nimic la APM Neamț!”, reclamă Cătălin Urtoi, care cere public CNAIR să transmită cât mai rapid documentația.

După depunerea memoriului urmează procedura pentru Decizia Etapei de Încadrare, analiza și avizarea în comisia CAT, în paralel cu demersurile necesare la ABA Mureș și ANANP. Abia apoi se poate avansa către celelalte etape esențiale.

Urtoi avertizează că vara s-a consumat deja în proceduri și schimburi de documente, iar toamna și iarna pot aduce ploi și ninsori care să îngreuneze serios lucrările în această zonă montană.

Mesaj pentru CNAIR: grăbiți procedurile!

Inclusiv emiterea Autorizației de Construire trebuie accelerată odată cu obținerea noului Acord de Mediu.

Într-un atac frontal la adresa celor care critică implicarea ONG-iștilor, Urtoi susține că demersurile sale nu sunt plătite de nimeni și sunt făcute „în spirit civic”. Mai mult, el transmite conducerilor CNAIR, CNIR și Ministerului Transporturilor că o colaborare cu societatea civilă ar putea fi mult mai utilă decât ignorarea celor care urmăresc evoluția proiectului.

A8 nu mai are timp de pierdut. Fiecare săptămână de birocrație poate însemna săptămâni pierdute pe teren. Iar pentru Moldova, fiecare zi contează. Daniel BACIU