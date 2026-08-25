80.000 de lei amenzi în doar 6 cântăriri! „Vânătoarea” camioanelor supraîncărcate continuă pe drumurile din Iași

Cântarele mobile au început să lovească acolo unde doare: în buzunarul transportatorilor care își încarcă mașinile peste limita legală. Bilanțul primelor controale derulate de DJADP Iași împreună cu Poliția este spectaculos: cinci sancțiuni din șase verificări!

Acțiunile de control pe drumurile județene din Iași scot la iveală o problemă serioasă. Din șase autocamioane de mare tonaj cântărite, cinci au fost sancționate, iar amenzile au ajuns la o valoare totală de 80.000 de lei.

Și nu s-a terminat doar cu amenda. Două camioane au fost oprite din circulație pe loc, polițiștii reținând plăcuțele de înmatriculare. Transportatorii au putut reveni pe șosea numai după ce au intrat în legalitate: au descărcat surplusul de marfă și au plătit tariful pentru recântărire.

Cifrele arată cât de necesare sunt controalele. Un camion supraîncărcat nu înseamnă doar încălcarea unei limite trecute într-un act normativ. Greutatea suplimentară pune presiune uriașă pe infrastructură, accelerează degradarea asfaltului și poate transforma drumurile județene într-o gaură fără fund pentru bugetul public.

Nota de plată ajunge la comunitate

Practic, nota de plată pentru transporturile care depășesc tonajul legal ajunge, mai devreme sau mai târziu, la comunitate: reparații mai dese, asfalt deteriorat și bani publici cheltuiți pentru infrastructura distrusă prematur.

DJADP Iași și IPJ Iași transmit însă un mesaj fără echivoc: controalele nu sunt o acțiune punctuală. Cântarele mobile vor ieși în continuare pe teren, fără avertisment, pe drumurile județene.

Pentru transportatori, regula devine simplă: ori respecți tonajul, ori plătești.

Iar după primul bilanț, cu 5 sancțiuni la 6 cântăriri și 80.000 de lei amenzi, pare că radarul greu al drumurilor județene abia și-a pornit motoarele. Carmen DEACONU