Iașul se mută între paginile unei cărți: Harta Literară ajunge în oraș cu povești, amintiri și un tur ghidat

Iașul va putea fi citit altfel în această toamnă: nu prin monumente și obiective turistice, ci prin poveștile ascunse pe străzi, în scări de bloc, stații de tramvai, cafenele și locuri aparent banale. Harta Literară se lansează la Iași pe 4 septembrie, iar a doua zi scriitorul Florin Lăzărescu îi va scoate pe participanți din traseele clasice și îi va purta printr-un oraș construit din amintiri și ficțiune.

Lansarea are loc pe 4 septembrie, de la ora 19:00, la Acaju Cafe, de pe strada Anastasie Fătu nr. 2A. În jurul mesei se vor întâlni Florin Lăzărescu, unul dintre fondatorii și directorul artistic al FILIT, Emil Munteanu, reprezentant al proiectului cultural Alecart, și Gabriela Vieru, cercetătoare și traducătoare. Discuția va fi moderată de Mircea Laslo, traducător și jurnalist cultural.

Iașul, o imensă bibliotecă în aer liber

Harta Literară transformă orașul într-o imensă bibliotecă în aer liber. Platforma cartografiază locuri care apar în cărți, spații legate de istoria literaturii, dar și librării, biblioteci, cafenele și alte repere ale vieții culturale. După București, Brașov și Timișoara, Iașul intră astfel într-o rețea națională de orașe literare.

Iar pe 5 septembrie, proiectul iese de pe ecran și ajunge direct pe străzile Iașului. De la ora 11:00, Florin Lăzărescu va conduce turul literar „Pe-aici am pățit o chestie”, o plimbare de aproximativ două ore în care nimeni nu știe exact unde va ajunge.

„Nu vizităm monumente și nu bifăm obiective turistice. Cel mult trecem pe lângă ele”, spune Lăzărescu. În schimb, traseul va fi construit din povești: unele trăite de scriitor, altele auzite de la oameni, unele ajunse în cărți și amestecate atât de bine cu realitatea încât granița dintre adevăr și ficțiune devine aproape imposibil de stabilit.

Harta Literară este prima platformă digitală interactivă din România dedicată relației dintre literatură și spațiul urban

Un colț de stradă, o scară de bloc, o fostă cârciumă devenită farmacie, o stație de tramvai sau un gard pot deveni puncte de plecare pentru o poveste. Iar poveștile participanților pot schimba chiar direcția plimbării.

„Ne plimbăm prin Iași mânați de povești, aparent spre nicăieri. Însă poveștile duc întotdeauna undeva”, spune scriitorul.

Participarea la tur este gratuită, însă locurile sunt limitate și este necesară înscrierea pe site-ul proiectului.

Harta Literară este prima platformă digitală interactivă din România dedicată relației dintre literatură și spațiul urban. Proiectul a pornit de la București, unde a ajuns la peste 500 de locuri documentate și peste 1.500 de conexiuni cu opere literare și momente din istoria literaturii române.

La Iași, însă, harta promite ceva mai mult decât o colecție de puncte pe un ecran: o invitație de a redescoperi orașul prin poveștile celor care l-au locuit, l-au traversat și l-au transformat în literatură. Carmen DEACONU