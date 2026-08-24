Efectul David Popovici: 19 copii au adus Iașului 22 de medalii!

* 19 copii au ajuns la competițiile naționale de înot în 2026, dar au reușit să urce de 22 de ori pe podium * cu o bază încă foarte mică, Iașul obține un randament care îl plasează în fruntea clasamentului național, fiind depășit doar de Constanța la raportul dintre numărul sportivilor și performanțele obținute!

În 2022, anul în care David Popovici cucerea lumea înotului la doar 17 ani, Iașiul avea 13 copii legitimați care concurau la competițiile naționale. Numărul a crescut la 15 în 2023, a coborât la 14 în 2024, apoi a urcat la 17 în 2025 și a ajuns la 19 în 2026. Creșterea este spectaculoasă raportată la punctul de plecare, chiar dacă județul rămâne printre cele cu cei mai puțini copii prezenți efectiv la naționale.

Motorul acestei creșteri este aproape în totalitate Trisport Iași, care a trecut de la 10 copii în 2022 la 18 în acest an. Preventis Iași a avut între unul și trei copii începând din 2024, în timp ce Junior Swin, care avea trei sportivi în 2022, nu mai apare ulterior în listele de start. Politehnica Iași, deși afiliată, nu a avut niciun copil înscris la competițiile naționale în ultimii cinci ani.

Trei titluri de campioni naționali pe categorii de vârstă

Și aici apare adevărata surpriză: cei 19 copii nu sunt doar prezenți, ci performează. În 2026, sportivii ieșeni au obținut 22 de podiumuri în probele individuale, dintre care trei titluri de campioni naționali pe categorii de vârstă.

Practic, Iașul transformă o bază numerică modestă într-un rezultat care rivalizează cu județe în care înotul are o infrastructură mult mai dezvoltată.

Iar povestea poate fi abia la început. Iașul are în prezent două bazine de înot în unități de învățământ, potrivit datelor INS, iar bazinul construit prin Compania Națională de Investiții la Pașcani a fost finalizat în 2025 și predat administrației locale în ianuarie 2026. Investiția a depășit 15 milioane de lei, iar autoritățile au estimat că bazinul va deveni funcțional în toamna acestui an.

La nivel național, fenomenul este și mai clar. Numărul copiilor sub 18 ani care au concurat la competițiile naționale de înot a crescut de la 1.659 în 2022 la 2.021 în 2026, adică aproape 22%. Din 2022, cifra a crescut în fiecare an.

În spatele acestui val se află, inevitabil, imaginea lui David Popovici

Campion mondial în 2022, campion olimpic la Paris în 2024 și din nou dublu campion european în august 2026, Popovici a devenit pentru o nouă generație dovada că un copil din România poate ajunge în vârful lumii.

Iar interesul pentru înot crește și în afara bazinelor de concurs. Potrivit SportGuru, accesările secțiunii de înot au aproape triplat în primul semestru din 2026 față de aceeași perioadă a anului trecut. Căutările pentru costume de înot au crescut cu 323%, cele pentru căști cu 295%, iar accesările pentru ceasuri dedicate înotătorilor cu 162%.

Iașul are, deocamdată, doar 19 copii la start. Dar acești 19 au produs 22 de podiumuri.

Iar dacă bazinul de la Pașcani își începe activitatea în această toamnă, rămâne de văzut nu câți înotători poate produce Iașul, ci cât de departe poate ajunge noul val. Laura MANEA