A plătit 750 de euro pentru un permis de conducere fals, crezând, ani de zile, că este perfect legal!

* acesta le-a spus polițiștilor că, în anul 2020, a obținut permisul prin intermediul unor cunoștințe * a scos din buzunar 750 de euro, fără să meargă la școala de șoferi și fără să susțină vreun examen * potrivit propriei declarații, a făcut toate acestea convins că primește un permis autentic

Este situația incredibilă în care a ajuns un cetățean moldovean de 32 de ani, oprit în noaptea de 23 august la Punctul de Trecere a Frontierei Stânca.

Bărbatul călătorea ca pasager într-un microbuz înmatriculat în Polonia și s-a prezentat în jurul orei 01:45 pentru controlul de frontieră. Asupra lui a fost găsit un permis de conducere care purta însemnele autorităților din Republica Moldova și care avea fotografia și datele sale de identificare. La prima vedere, documentul părea să fie al său. Verificările polițiștilor de frontieră au scos însă la iveală adevărul: permisul era fals, iar autoritățile moldovene nu îi emiseseră niciodată un astfel de document.

Explicația oferită de bărbat este și mai surprinzătoare. Acesta le-a spus polițiștilor că, în anul 2020, a obținut permisul prin intermediul unor cunoștințe. A scos din buzunar 750 de euro, fără să meargă la școala de șoferi și fără să susțină vreun examen. Și, potrivit propriei declarații, a făcut toate acestea convins că primește un permis autentic.

Practic, omul susține că a cumpărat un permis de conducere „la pachet”, fără ore de condus și fără examen, dar nu și-a dat seama că documentul era fals. Abia după controlul de la Stânca ar fi aflat că, în realitate, nu figurează în evidențele autorităților din Republica Moldova ca deținător al unui permis de conducere.

Cazul scoate la lumină și riscurile uriașe ale „scurtăturilor” cumpărate cu bani. Un document obținut în asemenea condiții poate părea o afacere bună pentru cel care vrea să evite școala și examenul, însă adevărul poate ieși la iveală oricând, inclusiv la un simplu control de frontieră.

Polițiștii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Stânca, din cadrul ITPF Iași, au deschis cercetări în cauză. Ancheta vizează infracțiunea de instigare la fals material în înscrisuri oficiale, urmând ca la final să fie dispuse măsurile legale.

Un drum de 750 de euro s-a transformat astfel într-o problemă penală. Iar permisul pe care bărbatul îl credea real s-a dovedit, după șase ani, exact ceea ce nu trebuia să fie: un fals care l-a trimis direct în atenția polițiștilor de frontieră. Andrei TURCU