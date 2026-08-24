Vacanța de vară intră pe ultima sută de metri. Elevii revin la cursuri luni, 7 septembrie 2026, iar noul an școlar aduce cinci module de cursuri, mai multe vacanțe și calendare diferite pentru clasele terminale.

Șapte săptămâni de cursuri până la prima vacanță

Noul an școlar debutează cu un prim modul care ține din 7 septembrie până pe 23 octombrie 2026. După aproape două luni de cursuri, elevii vor intra în vacanța de toamnă.

Pauza începe sâmbătă, 24 octombrie, și se încheie duminică, 1 noiembrie. Revenirea la școală este programată luni, 2 noiembrie.

Înainte de această vacanță apare și prima zi liberă din timpul anului școlar. Pe 5 octombrie, de Ziua internațională a educației, nu sunt programate cursuri.

Cum sunt împărțite cursurile și vacanțele

Structura anului școlar 2026-2027 păstrează sistemul pe module, cu pauze între perioadele de cursuri.

Primul modul se desfășoară între 7 septembrie și 23 octombrie 2026, urmat de vacanța de toamnă.

Al doilea începe pe 2 noiembrie și se încheie pe 22 decembrie 2026. Vacanța de iarnă se întinde din 23 decembrie până pe 10 ianuarie 2027.

Elevii se întorc la cursuri pe 11 ianuarie, însă finalul celui de-al treilea modul diferă de la un județ la altul, în funcție de vacanța mobilă din februarie.

Această pauză de o săptămână poate fi programată în intervalul 15 februarie – 7 martie 2027.

După vacanța mobilă începe al patrulea modul, care se încheie pe 23 aprilie. Vacanța de primăvară este programată între 24 aprilie și 4 mai.

Ultimul modul începe pe 5 mai, iar pentru majoritatea elevilor ultima zi de cursuri este 18 iunie 2027.

Vacanța mare începe în 19 iunie.

Elevii din Iași au vacanță la sfârșitul lui februarie

La Iași, săptămâna de vacanță stabilită la nivel județean este programată în perioada 20-28 februarie 2027.

Asta înseamnă că elevii ieșeni merg la cursuri până vineri, 19 februarie, iar după vacanță revin în clase luni, 1 martie.

Este una dintre datele importante pentru familiile care își organizează din timp concediile sau deplasările din timpul anului școlar.

Clasele terminale ies mai repede din bănci

Nu toți elevii termină cursurile pe 18 iunie.

Pentru cei din clasa a XII-a, precum și pentru elevii din clasa a XIII-a de la seral și frecvență redusă, ultima zi de cursuri este 4 iunie 2027. Aceștia au 34 de săptămâni de școală.

Elevii de clasa a VIII-a termină o săptămână mai târziu, pe 11 iunie, după 35 de săptămâni de cursuri.

În schimb, pentru o parte dintre elevii din filiera tehnologică și pentru cei din învățământul profesional, anul școlar se prelungește până pe 25 iunie 2027.

„Școala altfel” și „Săptămâna verde”, din nou în program

Școlile vor organiza și în 2026-2027 programele „Școala altfel” și „Săptămâna verde”.

Fiecare dintre ele va avea câte cinci zile consecutive și va fi stabilită de unitatea de învățământ. Cele două săptămâni nu pot fi puse în același modul.

Perioada în care pot fi organizate începe odată cu debutul cursurilor, pe 7 septembrie 2026, și se încheie pe 23 aprilie 2027.

Pentru părinți și elevi, cele mai importante repere sunt deja clare: 7 septembrie – prima zi de școală, 24 octombrie – prima vacanță, 20-28 februarie – vacanța elevilor din Iași și 18 iunie – finalul cursurilor pentru majoritatea claselor.