Rezultatele finale ale Bacalaureatului 2026, sesiunea august, sunt programate pentru afișare astăzi, 24 august, potrivit calendarului oficial al Ministerului Educației și Cercetării. Notele vor fi publicate după soluționarea contestațiilor depuse în urma rezultatelor inițiale din 18 august.

Pentru candidații din Iași, miza este importantă. Înaintea contestațiilor, rata de promovare în județ era de 33,94%, puțin peste media națională de 33,8%. Au reușit să promoveze 357 de candidați din cei 1.052 prezenți. În cazul absolvenților promoției 2026, procentul de promovare a fost de 33,12%, iar pentru candidații din promoțiile anterioare, de 36,11%.

Peste 1.200 de candidați s-au înscris la Iași

Pentru sesiunea din august s-au înscris inițial în județul Iași 1.224 de absolvenți, dintre care 869 din promoția curentă și 355 din promoțiile anterioare. Examenul a fost organizat în patru centre.

La nivel național, înainte de contestații, promovabilitatea a fost de 33,8%, cea mai ridicată rată înregistrată în a doua sesiune de Bacalaureat în actualul format al examenului. Au promovat 9.623 de candidați: 6.700 din promoția curentă și 2.923 din promoțiile anterioare.

Primele rezultate au fost publicate pe 18 august, iar candidații au putut ulterior să își vizualizeze lucrările și să depună contestații. Nota stabilită în urma contestației poate fi atât mai mare, cât și mai mică decât cea inițială.

Ce note sunt necesare pentru promovarea Bacalaureatului

Pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să îndeplinească simultan trei condiții: să fi susținut probele de evaluare a competențelor, să obțină minimum nota 5 la fiecare probă scrisă și să aibă o medie de cel puțin 6 la probele scrise.

Rezultatele sunt afișate în format anonimizat, candidații fiind identificați prin codurile individuale primite la examen. Ele pot fi consultate pe platforma oficială dedicată Bacalaureatului și prin intermediul inspectoratelor școlare.

Comparativ, în prima sesiune a Bacalaureatului 2026, rata națională de promovare a fost de 74,8% înainte de contestații și 76,9% după recorectarea lucrărilor, nu „peste 79%”, cum apare în unele informații vehiculate. După contestații au promovat 97.020 de candidați. Teona SOARE