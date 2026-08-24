Cinci zile fără apă caldă, în Iași!

Iașul intră într-o săptămână fierbinte la propriu și rece la robinet! Mii de ieșeni rămân fără apă caldă începând de luni, 24 august, ora 00:00, până sâmbătă, 29 august, ora 24:00, în urma unor lucrări tehnice majore la sistemul centralizat de termoficare.

SC Termo-Service SA anunță că oprirea este necesară pentru cuplarea unei instalații noi de la RTP T10 Cuvă, din CET I Tudor Vladimirescu, la rețeaua de termoficare existentă. Intervenția face parte dintr-un amplu proiect european de modernizare a infrastructurii de termoficare din municipiu, cu o valoare de peste 67,4 milioane de lei.

Nu este însă vorba doar despre o simplă intervenție punctuală. În cele aproape șase zile de lucrări, echipele vor executa și reparații pe circuitele de termoficare urbană, pentru eliminarea unor puncte vulnerabile care ar putea provoca probleme în plin sezon rece.

Strategia este clară: opriri și reparații acum, pentru a evita avarii atunci când temperaturile vor coborî și intervențiile vor fi mult mai dificile.

Autoritățile spun că pregătirile pentru iarnă au început deja

Proiectul european prevede reabilitarea a 6,86 kilometri de traseu de rețele termice primare, adică 13,72 kilometri de conducte, precum și modernizarea rețelelor din incinta CET I Tudor Vladimirescu pe încă 0,878 kilometri de traseu, respectiv 1,756 kilometri de conducte.

Sistemul centralizat de termoficare deservește aproximativ 22.000 de apartamente, 171 de agenți economici și 138 de instituții publice. Printre acestea se află 81 de instituții de învățământ, cu 145 de clădiri, dar și 10 spitale, cu 27 de clădiri aferente.

Termo-Service transmite scuze pentru disconfortul creat și susține că intervențiile sunt necesare pentru pregătirea sistemului înainte de următorul sezon de încălzire.

Autoritățile spun că pregătirile pentru iarnă au început deja. Primăria Iași a dispus contractarea gazelor naturale necesare funcționării CET Tudor Vladimirescu, precum și pregătirea probelor și asigurarea personalului necesar.

În sezonul trecut, furnizarea agentului termic a început la mijlocul lunii octombrie 2025 și s-a încheiat la mijlocul lunii aprilie 2026, fără sincope semnificative, potrivit autorităților.

Carmen DEACONU