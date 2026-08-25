Cinci parohii din Moldova, scoase la transfer. Unde sunt cele mai mari comunități

Schimbare importantă în Eparhia Iașilor! Cinci parohii au fost declarate vacante și pot deveni următoarea destinație pentru preoții care doresc transferul. Lista oficială, actualizată la 24 august 2026, scoate la iveală o situație interesantă: sunt comunități cu sute de credincioși, dar și parohii în care numărul acestora abia depășește 50.

Potrivit documentului publicat de Sectorul administrativ-bisericesc, preoții din cadrul Eparhiei Iașilor care îndeplinesc condițiile statutare pot opta pentru una dintre cele cinci parohii vacante.

Cea mai mare comunitate se află la Agapia! Parohia „Sf. Nicolae”, din Protopopiatul Târgu-Neamț, are 394 de credincioși și, spre deosebire de alte parohii din listă, beneficiază și de casă parohială. Este, de departe, cea mai numeroasă dintre cele cinci comunități disponibile pentru transfer.

Urmează parohia „Sf. Nicolae” din Larga Jijia, Protopopiatul Iași I, cu 180 de credincioși, și aceasta având casă parohială.

La Poienița, în Protopopiatul Pașcani, parohia „Sf. Arhangheli Mihail și Gavril” are 130 de credincioși, însă nu dispune de casă parohială. Situația este similară la Gârbeni, comuna Havârna, unde parohia „Sf. Dumitru” are 70 de credincioși.

Diferențe spectaculoase în privința numărului de credincioși

Cea mai mică parohie din lista actualizată este „Sf. Treime” din Bojila, Protopopiatul Iași III, cu doar 51 de credincioși. Și aici lipsește casa parohială.

Astfel, din cele cinci parohii vacante, doar două au casă parohială, în timp ce trei nu oferă această facilitate. Diferențele sunt spectaculoase și în privința numărului de credincioși: de la 51 la Bojila până la 394 la Agapia.

Lista oficială arată, practic, o hartă extrem de diferită a comunităților care își caută preot. Agapia iese clar în evidență, cu cea mai numeroasă comunitate și cu avantajul unei case parohiale, în timp ce parohiile mai mici rămân destul de puțin atractive pentru un preot care ia în calcul un transfer.

Pentru moment, însă, decizia aparține preoților eligibili. Cinci parohii din Eparhia Iașilor își așteaptă următorii slujitori. Adriana MUNTEANU