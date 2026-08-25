Sute de muncitori și de utilaje lucrează la nodurile rutiere Bacău, pe A7

Autostrada A7 intră în linie dreaptă spre Bacău! Cu doar aproximativ o săptămână înainte de deschiderea circulației pe cei 47,10 kilometri dintre Adjud și Bacău, constructorul român UMB Spedition lucrează în forță la punctele care vor schimba radical legătura rutieră din zonă.

În zona nodurilor rutiere Bacău Sud și Bacău Nord, mobilizarea este impresionantă: aproximativ 250 de muncitori și 220 de utilaje sunt implicați în lucrări. Miza este uriașă pentru traficul din Moldova, deoarece noile conexiuni vor lega autostrada A7 de Varianta Ocolitoare a municipiului Bacău.

Nodul Rutier Bacău Sud va asigura legătura dintre cei 16 kilometri ai VO Bacău, aflați deja în circulație, și cei 241,62 kilometri ai A7 dintre Ploiești și Bacău. Practic, șoferii vor putea utiliza o conexiune rapidă între centura orașului și noua autostradă care coboară dinspre sudul țării.

Lucrările nu se concentrează însă doar în partea de sud. Constructorul intervine în paralel și la Nodul Rutier Bacău Nord, iar această strategie are un obiectiv clar: evitarea unei noi închideri a Variantei Ocolitoare Bacău atunci când va fi realizată conexiunea cu următorul mare tronson al A7, Bacău–Pașcani.

Pentru Bacău și întreaga regiune, momentul este unul extrem de important. A7 se apropie tot mai mult de configurația unei axe rutiere continue prin Moldova, iar fiecare nod rutier finalizat înseamnă o legătură mai rapidă între localități, centuri și autostradă.

47,10 kilometri de autostradă urmează să fie deschiși între Adjud și Bacău, iar în spatele acestui moment se lucrează intens pentru ca noua autostradă să nu rămână doar o șosea izolată, ci să fie conectată eficient la infrastructura deja existentă.

Cu sute de oameni și utilaje mobilizate simultan, Bacăul devine unul dintre punctele-cheie ale noii rețele de autostrăzi din Moldova. Daniel BACIU