* următoarele două zile vor fi decisive pentru catedrele rămase libere în școlile ieșene * pe 26 și 27 august, Inspectoratul Școlar Județean Iași organizează noi ședințe publice de repartizare * pe listă apar inclusiv discipline unde găsirea profesorilor este dificilă: matematică, fizică, informatică și discipline tehnice

Calendarul de mobilitate a personalului didactic intră în ultima parte a lunii august cu încă numeroase operațiuni de ocupare a posturilor. La Iași, ședințele publice din 26 și 27 august au loc la Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” și vizează atât prelungirea unor contracte pe perioadă determinată, cât și repartizarea posturilor și catedrelor rămase vacante sau rezervate.

Programarea spune multe și despre zonele în care încă există mișcare de personal.

Pe 26 august, de la ora 8.30, sunt programate biologia, chimia și fizica. Urmează educația fizică, apoi învățământul primar și educația timpurie. La ora 11.10 sunt programate două dintre disciplinele-cheie ale școlii: informatica și matematica. În aceeași zi urmează geografia, limbile străine, limba română, disciplinele socio-umane, educația muzicală și plastică, dar și posturile din palate și cluburi.

Pe 27 august, repartizările continuă pentru învățământul special și CJRAE, religie și disciplinele tehnice.

De la 132 de catedre titularizabile la posturile rămase în august

Punctul de plecare al acestei veri a fost consistent. Înaintea concursului de titularizare, ISJ Iași anunța 132 de posturi și catedre vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată, dintre care 74 în mediul urban și 58 în mediul rural.

Cele mai multe erau pentru învățământul primar și educația timpurie: 27 de posturi de învățător/profesor pentru învățământ primar, 23 pentru educator/profesor de educație timpurie și alte 11 pentru educatoare/profesori de educație timpurie. Existau, în același timp, cinci posturi titularizabile la fizică și patru la matematică.

Matematica, fizica și informatica merită urmărite separat. Nu doar pentru că sunt discipline importante în programa școlară, ci și pentru că apar explicit în programul ședinței din 26 august. Informatica și matematica sunt programate împreună, de la ora 11.10, iar fizica intră în prima grupă a zilei, de la 8.30.

Un alt capitol important este cel al învățătorilor și educatorilor. Tocmai aceste specializări aveau, la începutul concursului de titularizare, cele mai multe posturi pentru angajare pe perioadă nedeterminată. Acum, la final de august, ele apar din nou pe agenda repartizărilor.

Iar pe 27 august vin la rând disciplinele tehnice, un sector în care școlile tehnologice trebuie să găsească oameni cu calificări profesionale specifice, nu doar absolvenți ai unor specializări didactice clasice.

Ruralul, una dintre marile mize

O altă fotografie importantă va fi raportul dintre municipiul Iași și comunele județului. În iulie, din cele 132 de posturi titularizabile, 58 erau în mediul rural, adică aproape 44% din total.

Nu toate posturile existente acum sunt însă comparabile direct cu cele 132 scoase inițial la titularizare. Listele din august includ și posturi pe perioadă determinată, catedre incomplete sau posturi rezervate, iar unele ore pot fi acoperite ulterior prin plata cu ora.

Calendarul național prevede că după această etapă continuă operațiunile pentru catedrele rămase libere. În perioada 27-28 august sunt prevăzute inclusiv procedurile pentru ocuparea unor ore în regim de plată cu ora, iar la începutul lunii septembrie există alte etape pentru posturile care nu au putut fi ocupate.

Teona SOARE