PNDL ar putea fi prelungit din nou, până în decembrie 2028

* dacă investițiile nu sunt finalizate și recepționate în termenele contractuale, beneficiarii pot ajunge în situația de a restitui peste 10,86 miliarde de lei, reprezentând sumele transferate deja de la bugetul de stat * în același timp, pentru aceste proiecte mai sunt de decontat aproximativ 2,13 miliarde de lei

Programul Național de Dezvoltare Locală, lansat în urmă cu 11 ani, ar putea primi șansa unei noi prelungiri, până în decembrie 2028. Aproape 2.000 de investiții din întreaga țară sunt încă neterminate, iar autoritățile locale riscă să fie obligate să dea înapoi miliarde de lei primiți de la stat.

Un proiect de lege depus la Senat de ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, propune o nouă prelungire a programului, astfel încât beneficiarii să aibă timp să ducă la capăt proiectele începute. Inițiativa a primit deja aviz favorabil din partea Comisiei de buget a Senatului și așteaptă raportul Comisiei de Administrație.

Aproape 2.000 de obiective de investiții rămase în urmă

În prezent, 1.950 de obiective de investiții sunt în curs de finalizare: 511 prin PNDL I și 1.439 prin PNDL II. Oficialii estimează că până la sfârșitul acestui an ar putea fi terminate cel puțin o treime dintre proiectele rămase în urmă.

Problema este însă uriașă. Dacă investițiile nu sunt finalizate și recepționate în termenele contractuale, beneficiarii pot ajunge în situația de a restitui peste 10,86 miliarde de lei, reprezentând sumele transferate deja de la bugetul de stat. În același timp, pentru aceste proiecte mai sunt de decontat aproximativ 2,13 miliarde de lei.

Autoritățile susțin că recuperarea banilor ar putea pune și mai multă presiune pe primării și consiliile județene, blocând definitiv unele șantiere. Tocmai de aceea, prelungirea contractelor este considerată o soluție mai eficientă decât recuperarea finanțărilor și abandonarea investițiilor.

Și motivele întârzierilor sunt numeroase: falimente și insolvențe ale constructorilor, litigii, explozia prețurilor în construcții, majorarea salariului minim, pandemia, modificări ale normativelor tehnice, exproprieri, alunecări de teren sau probleme de mediu și suprapuneri cu situri Natura 2000.

PNDL a fost lansat în 2013 și a finanțat proiecte de infrastructură locală prin trei direcții majore: modernizarea satului românesc, regenerarea urbană și infrastructura la nivel județean.

Dacă proiectul va fi aprobat, autoritățile locale vor primi încă până la doi ani pentru finalizarea investițiilor. Practic, un program lansat în urmă cu mai bine de un deceniu continuă să producă efecte și în 2028.

Pentru mii de comunități, următorii doi ani pot face diferența dintre un proiect finalizat și un șantier abandonat - și dintre miliarde investite și miliarde care ar trebui returnate statului. Daniel BACIU