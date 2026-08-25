Zeci de kilometri de drumuri din județul Iași intră în reparații

Drumurile județene din Iași intră într-o nouă etapă de reparații, după ce autoritățile au constatat degradări importante ale carosabilului. Gropi, faianțări, burdușiri și sectoare de drum pietruit afectate au determinat suplimentarea consistentă a fondurilor pentru lucrările de întreținere în 2026.

Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași propune modificarea programului de lucrări, cu intervenții pe numeroase artere care leagă localități din județ. Numai pentru plombări și eliminarea burdușirilor, bugetul este suplimentat cu 3,23 milioane de lei, cu TVA, ajungând la peste 7 milioane de lei.

Printre cele mai importante intervenții se află DJ 248, pe sectorul Iași - Rebricea, între kilometrii 3+800 și 31+877, unde sunt prevăzute lucrări pe suprafețe de mii de metri pătrați. Sume importante sunt alocate și pentru DJ 208, DJ 248C, DJ 248F, DJ 280, DJ 208R, DJ 249B, DJ 282E și DJ 207A.

Mai mulți bani, aceleași probleme...

Unul dintre cele mai spectaculoase capitole este cel destinat DJ 208R, între DN 28 (Podu Scheia) și Mircești, unde sunt prevăzute lucrări de plombare și eliminare a burdușirilor în valoare de 1 milion de lei. Pe DJ 249B, între Osoi și Moreni, sunt alocate alte 900.000 de lei, în timp ce pentru DJ 280, Strunga - Oteleni, sunt prevăzuți peste 343.000 de lei.

Și drumurile pietruite primesc bani suplimentari. Bugetul crește cu 187.600 de lei, pentru lucrări pe DJ 208I, Blăgești - Gura Bădiliței, și DJ 249D, Cristești - Țuțora. Vor fi executate lucrări de scarificare și cilindrare, inclusiv cu adaos de material pietros acolo unde este necesar.

Siguranța rutieră primește, la rândul ei, o injecție financiară importantă.

Bani pentru iluminarea trecerilor de pietoni

Pentru iluminarea trecerilor de pietoni nesemaforizate de pe DJ 248, Centura Iași - Scânteia, sunt prevăzuți 300.000 de lei, pentru 12 treceri de pietoni. Totodată, fondurile pentru indicatoare, balize, conuri, stâlpi, parapete și semnalizare rutieră temporară sunt suplimentate cu 700.000 de lei.

La capitolul șanțuri și rigole, DJ 207A, Stornești - Popești, primește 20.500 de lei pentru amenajarea unui sector de 100 de metri.

În total, modificările propuse vizează milioane de lei direcționate suplimentar către întreținerea și repararea rețelei de drumuri județene.

Autoritățile justifică intervențiile prin necesitatea menținerii circulației în condiții de siguranță și confort, dar și prin obligația administratorului de a conserva infrastructura rutieră. Pentru șoferii ieșeni, miza este una cât se poate de concretă: mai puține gropi, drumuri pietruite refăcute și noi măsuri de siguranță pe unele dintre cele mai circulate trasee ale județului. Daniel BACIU