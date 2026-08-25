Cristina Trăilă, audiată la DNA Iaşi în dosarul fermierului Fănel Bogos

Cristina Trăilă, secretar general adjunct al Guvernului României, este urmărită penal de DNA Iaşi şi are calitatea de suspect în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos. Ea a fost chemată dimineaţă la sediul DNA Iaşi. Procurorii o acuză de complicitate la folosirea influenţei ori autorităţii în scopul obţinerii unor bani sau foloase necuvenite. Potrivit DNA, Trailă ar fi sprijinit, în noiembrie 2025, demersurile lui Mihai Barbu de a interveni pe lângă preşedintele ANSVSA pentru schimbarea directorului DSVSA Vaslui.

DNA precizează că în perioada 3-4 noiembrie 2025, Cristina Trăilă ar fi susţinut demersurile lui Mihai Barbu pentru înlocuirea directorului DSVSA Vaslui cu o persoană agreată de Fănel Bogos. Scopul ar fi fost obţinerea unor foloase pentru omul de afaceri şi societatea sa, între care aprobarea unui dosar de despăgubire de aproximativ 3 milioane de euro şi reducerea sau încetarea controalelor sanitar-veterinare la fermele acestuia. „Suspectei Trăilă Cristina i-au fost aduse la cunoştinţă calitatea procesuală şi acuzaţiile penale”, au transmis procurorii anticorupţie.

Ancheta îl vizează pe Fănel Bogos, care administrează mai multe ferme avicole din judeţul Vaslui. În septembrie 2024, la una dintre acestea a fost confirmat un focar de salmoneloză. DSVSA Vaslui a dispus neutralizarea a aproximativ 230.000 de păsări şi a refuzat aprobarea dosarului de despăgubire, în contextul unor nereguli constatate în fermă. Bogos ar fi solicitat despăgubiri de aproximativ 13 milioane de lei.

Potrivit procurorilor, după ce interesele sale financiare ar fi fost afectate, omul de afaceri ar fi apelat la mai multe persoane pentru a obţine schimbarea directorului DSVSA Vaslui şi pentru a determina conducerea ANSVSA să favorizeze societatea sa. În acest scop, ar fi promis sau oferit sute de mii de lei şi euro unor persoane care susţineau că au influenţă asupra unor oficiali şi lideri politici.

DNA susţine că unele dintre plăţi ar fi fost disimulate prin contracte de consultanţă sau angajări fictive. În dosar sunt cercetate şi presupuse acte de presiune asupra directorului DSVSA Vaslui, pentru ca acesta să anuleze măsurile dispuse în urma controalelor şi să aprobe dosarele de despăgubire.

În perioada 2023-2025, DSVSA Vaslui a efectuat 144 de controale la SC Vanbet SRL, firmă deţinută de Fănel Bogos. Potrivit datelor instituţiei, au fost aplicate 64 de sancţiuni contravenţionale, cu amenzi în valoare totală de 876.800 de lei. De asemenea, au fost emise şapte ordonanţe de suspendare a activităţii şi una de interzicere a activităţii.

În dosar apare şi premierul Ilie Bolojan, în legătură cu o întâlnire avută cu Fănel Bogos la Palatul Victoria, în septembrie 2025. Potrivit informaţiilor făcute publice anterior, omul de afaceri ar fi ajuns la premier prin intermediul lui Mihai Barbu, lider PNL Vaslui la acel moment.

DNA subliniază că efectuarea în continuare a urmăririi penale reprezintă o etapă a procesului penal şi nu înlătură principiul prezumţiei de nevinovăţie. Laura RADU