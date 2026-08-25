* Medicina și Medicina Dentară de la UMF „Grigore T. Popa” conduc clasamentul taxelor universitare din Iași în 2026 * un an de studiu pe un loc cu taxă costă 10.000 de lei, iar diferențele dintre facultățile ieșene ajung la câteva mii de lei anual

Intrarea la facultate nu înseamnă doar concurență pentru un loc, ci și un calcul financiar serios pentru candidații care ajung la taxă. În anul universitar 2026–2027, cele mai mari taxe de licență din Iași ajung la 10.000 de lei pe an la Medicină și Medicină Dentară, 8.450 de lei la Medicina Veterinară și 8.000 de lei la Farmacie. Informatica, Dreptul, Psihologia sau facultățile tehnice vin cu taxe mai mici, dar care pot depăși totuși 4.500–6.000 de lei anual.

UMF Iași conduce clasamentul: 10.000 de lei taxa unui an de studii

Cele mai mari taxe de școlarizare dintre programele de licență analizate în universitățile publice din Iași sunt la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”.

Pentru anul universitar 2026–2027, taxa este de 10.000 de lei pe an la Medicină și Medicină Dentară. Tot la UMF, Farmacia are o taxă de 8.000 de lei, iar Asistența Medicală Generală și Bioingineria ajung la 6.000 de lei anual.

Programele Nutriție și Dietetică, Tehnică Dentară, Asistență de profilaxie stomatologică, Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic, Balneofiziokinetoterapie și recuperare, precum și Audiologie și protezare auditivă au o taxă anuală de 4.500 de lei.

Pentru candidații admiși pe locurile cu taxă, costul începe să se simtă imediat. La confirmarea locului, UMF a cerut în sesiunea din iulie 2026 achitarea unei treimi din taxa anuală. Pentru Medicină sau Medicină Dentară, aceasta înseamnă peste 3.300 de lei plătiți încă din etapa de confirmare.

Medicina Veterinară trece de 8.000 de lei pe an

În partea superioară a clasamentului se află și Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași.

Pentru Medicina Veterinară, taxa aferentă anului universitar 2026–2027 ajunge la 8.450 de lei pe an, ceea ce plasează programul imediat după Medicina și Medicina Dentară de la UMF în clasamentul programelor cu taxe în lei.

USV are însă diferențe consistente între specializări. Numeroase programe din agricultură, horticultură, industria alimentară sau inginerie au taxe sensibil mai mici, ceea ce arată că nivelul taxei este legat în mare măsură de costurile și infrastructura necesare fiecărui program.

În cazul programelor destinate studenților care plătesc în valută, costurile pot fi și mai ridicate decât cele exprimate în lei.

Dreptul la UAIC: 6.000 de lei pe an

La Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, nivelul taxelor diferă de la o facultate la alta.

Unul dintre programele scumpe este Dreptul, unde taxa pentru studenții din seria care începe în 2026 ajunge la 6.000 de lei pe an.

Este o diferență importantă față de alte facultăți ale UAIC, unde taxele se situează în jurul pragului de 4.000–5.000 de lei.

Clasamentul arată și cât de mult contează specializarea aleasă. Doi studenți admiși în aceeași universitate pot avea de achitat anual sume diferite cu 1.000–2.000 de lei sau chiar mai mult.

Informatica ajunge la 5.000 de lei anual

Una dintre cele mai căutate facultăți din ultimii ani, Facultatea de Informatică a UAIC, are pentru seria 2026–2029/2030 o taxă de școlarizare de 5.000 de lei pe an.

Valoarea este valabilă pentru programele de licență din oferta de admitere 2026, inclusiv Informatică, iar taxa de înscriere este de 400 de lei pe domeniu.

Și Biologia se află în aceeași zonă de cost, în timp ce alte facultăți UAIC au stabilit taxe ceva mai mici.

Psihologia: 4.800 de lei

La Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, taxa anuală pentru seria 2026–2029/2030 este de 4.800 de lei.

Suma se aplică programelor de licență din oferta facultății, între care Psihologie, Pedagogie, Psihopedagogie specială și Pedagogia învățământului primar, potrivit condițiilor de admitere publicate pentru 2026.

La înscriere se adaugă și taxa de 400 de lei pentru o specializare, respectiv 200 de lei pentru cel de-al doilea dosar depus în cadrul facultății.

La Politehnică, pragul este de 4.500 de lei

Taxele analizate la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” sunt mai uniforme.

La Facultatea de Construcții și Instalații, toate programele de licență au o taxă de 4.500 de lei pe an pentru 2026–2027. Plata se face în două tranșe, jumătate în octombrie 2026 și jumătate în ianuarie 2027.

Aceeași taxă, de 4.500 de lei, este stabilită și la Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”.

Și Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor anunță un cuantum de 4.500 de lei anual pentru studenții de pe locurile cu taxă.

Pentru familiile care susțin financiar un student, taxa de școlarizare este însă doar prima linie din buget. În cazul unei facultăți de șase ani, diferența dintre un program care costă 4.500 de lei anual și unul de 10.000 de lei poate ajunge, teoretic, la 33.000 de lei pe durata studiilor, dacă taxele ar rămâne la același nivel.

Clara DIMA