* Opera Națională Română Iași a devenit membră Opera Europa, rețeaua profesională care reunește peste 250 de instituții și organizații lirice din 44 de țări * aderarea vine într-un an aniversar: pe 3 noiembrie 2026 se împlinesc 70 de ani de la primul spectacol al instituției ieșene

Opera Națională Română Iași intră într-una dintre cele mai importante comunități profesionale dedicate artei lirice din Europa. Instituția a fost primită oficial în Opera Europa, organizație care reunește teatre, festivaluri și companii de operă de pe întreg continentul și care facilitează colaborările, coproducțiile și schimburile profesionale între membri. Anunțul a fost făcut de către tenorul Andrei Fermeșanu, noul manager al instituției de spectacole.

Organizația europeană reunește în prezent peste 250 de membri din 44 de țări, printre care teatre de operă, festivaluri și instituții culturale importante. În această rețea se regăsesc unele dintre cele mai cunoscute scene lirice de pe continent, între care Teatro alla Scala din Milano, Wiener Staatsoper, Teatro Real din Madrid, Opera din Paris, Royal Ballet & Opera din Londra sau Gran Teatre del Liceu din Barcelona.

Pentru instituția ieșeană, aderarea înseamnă mai mult decât o recunoaștere simbolică. Membrii Opera Europa au acces la conferințe profesionale, baze de date, schimburi de experiență, proiecte comune și mecanisme prin care pot fi dezvoltate coproducții sau schimburi de spectacole.

Acces la colaborări și proiecte internaționale

Unul dintre instrumentele importante ale Opera Europa este OperaVision, platformă gratuită de streaming prin care sunt promovate spectacole de operă, balet, concerte și teatru muzical.

Instituțiile membre pot propune producții și pot intra în proiecte comune care cresc vizibilitatea internațională a artiștilor și spectacolelor. Pentru Opera Iași, apartenența la această rețea poate deschide noi legături cu teatre din Europa și poate crea oportunități de colaborare pentru soliști, balerini, dirijori, regizori sau echipe de producție.

Rețeaua susține și proiecte dedicate noilor generații de artiști. Programul Opera Europa Next Generation, derulat în perioada 2025-2028 și finanțat prin Creative Europe, urmărește promovarea și pregătirea a peste 560 de artiști emergenți din domeniul liric.

Aderarea vine în anul celor 70 de ani

Momentul are o semnificație aparte pentru instituția ieșeană. Opera de Stat din Iași a fost înființată în 1956, fiind prima instituție publică de operă din regiunea Moldovei.

Prima stagiune s-a deschis la 3 noiembrie 1956, cu „Tosca” de Giacomo Puccini. Spectacolul a fost dirijat de Radu Botez, în regia lui Hero Lupescu, cu scenografia semnată de Zoltan Gerzanich. În 2003, instituția a primit statutul de Operă Națională.

Pe 3 noiembrie 2026 se vor împlini exact 70 de ani de la prima reprezentație, iar Opera Europa a evidențiat acest reper în mesajul prin care a salutat intrarea instituției ieșene în rețea.

După șapte decenii de activitate, Opera Națională Română Iași intră astfel într-un circuit profesional care conectează unele dintre cele mai importante scene lirice ale Europei și care poate aduce noi oportunități de colaborare, vizibilitate și schimb artistic.

Maura ANGHEL