* un grup de tineri violoniști și chitariști participă, în aceste zile, la un masterclass desfășurat la Cabana Caraiman, la 2.025 de metri altitudine * cursurile sunt coordonate de violonistul Alexandru Tomescu și de chitaristul ieșean Dragoș Ilie, de la Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași

Șase violoniști și șase chitariști petrec aproape o săptămână pe Caraiman, într-un program intensiv de studiu, interpretare și pregătire artistică. Cei 12 tineri lucrează cu Alexandru Tomescu și Dragoș Ilie, iar experiența se încheie sâmbătă, 29 august, cu un Concert de Gală organizat la 2.025 de metri altitudine.

La vioară participă Iulian Alexandru Fota, Elena Alis Costache, Katerina Kalaitzaki, Luiza Chidean, Clara Cherecheș și Eva Culea. Grupa de chitară este formată din Alexandru Dragomirescu, Matei Bantaș, Petru Damian, Teodor-Cristian Ene, Sofia Enoiu-Pânzariu și Tudor Chirilă.

Tinerii lucrează zilnic cu violonistul Alexandru Tomescu și cu chitaristul Dragoș Ilie, într-un program care nu urmărește doar perfecționarea tehnicii, ci și dezvoltarea interpretării, a disciplinei de studiu și a prezenței scenice.

Dragoș Ilie duce școala ieșeană de chitară pe Caraiman

Pentru Iași, una dintre prezențele importante ale proiectului este Dragoș Ilie. Chitaristul s-a format la Iași, la Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă”, apoi și-a continuat studiile în Statele Unite. După anii de pregătire și activitate peste Ocean, s-a întors în România și predă în prezent la Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași. Dragoș Ilie are în palmares numeroase premii la concursuri internaționale și a concertat în Europa, Statele Unite și Asia. În ultimii ani, a apărut frecvent pe scenă alături de Alexandru Tomescu, inclusiv în proiecte care combină repertoriul clasic cu formule de concert mai apropiate de publicul tânăr. La Caraiman, rolul său este însă diferit: nu doar interpret, ci mentor pentru cei care se pregătesc să intre în lumea muzicală profesionistă.

Tinerii învață și cum se îngrijește un instrument valoros

Programul masterclass-ului include și o componentă mai puțin vizibilă publicului, dar esențială pentru un muzician profesionist: îngrijirea instrumentului. Lutierul Silvian Rusu susține un curs dedicat întreținerii, păstrării și protejării viorilor și chitarelor.

Rusu este cunoscut inclusiv pentru faptul că se ocupă de vioara Stradivarius Elder-Voicu, instrumentul pe care cântă Alexandru Tomescu. Pentru tinerii participanți, lecția este una practică. Un instrument de calitate poate însoți un muzician zeci de ani, iar condițiile de transport, umiditatea, temperatura și modul de întreținere pot influența direct calitatea sunetului și durata de viață a acestuia.

Masterclass-ul se încheie sâmbătă, 29 august, de la ora 11:00, cu un Concert de Gală al absolvenților.

Cei 12 tineri vor urca în fața publicului după zilele de lucru alături de Alexandru Tomescu și Dragoș Ilie, într-un concert organizat într-un decor rar întâlnit pentru muzica clasică.

La 2.025 de metri altitudine, pe Caraiman, concertul devine și testul final al acestei săptămâni de pregătire.

Maura ANGHEL