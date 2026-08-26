Planul unui moldovean pentru a evita controlul de frontieră, dejucat la Albița

Un bărbat de 44 de ani, cetățean al Republicii Moldova, a încercat să iasă ilegal din România prin Punctul de Trecere a Frontierei Albița, după ce ar fi depășit termenul legal de ședere în spațiul Schengen. Planul său a fost însă observat de polițiștii de frontieră, care l-au interceptat înainte să ajungă pe podul rutier Albița-Leușeni.

Incidentul s-a produs pe 25 august, în jurul orei 18:55. Polițistul de frontieră aflat la controlul de pe sensul de ieșire din țară a observat, la aproximativ 100 de metri distanță, un bărbat care mergea pe jos în direcția podului.

Imediat, polițiștii de frontieră au intervenit, l-au interceptat și l-au condus în incinta punctului de trecere pentru verificări.

Anchetatorii au stabilit că bărbatul coborâse dintr-un autocar care aștepta efectuarea formalităților de frontieră și încerca să părăsească România fără să se supună controlului.

A plătit 170 de euro pentru „scurtătura” spre ieșirea din România

În timpul verificărilor, bărbatul le-ar fi spus polițiștilor că depășise cu cinci zile perioada legală de ședere în spațiul Schengen.

Temându-se că această situație îi va atrage aplicarea unei interdicții de intrare în România, acesta ar fi urmat indicațiile șoferului autocarului pentru a evita controlul de frontieră.

Mai mult, potrivit declarațiilor sale, pentru ajutorul oferit urma să îi plătească șoferului 170 de euro.

Șoferul, un bărbat de 42 de ani, cu dublă cetățenie română și moldovenească, a intrat astfel la rândul său în vizorul anchetatorilor.

Cinci ani fără drept de intrare în România

Polițiștii de frontieră efectuează cercetări față de cetățeanul moldovean pentru trecerea frauduloasă a frontierei de stat.

Pe lângă cercetarea penală, autoritățile au dispus și interzicerea intrării în România pentru o perioadă de cinci ani.

În ceea ce îl privește pe șoferul autocarului, acesta este cercetat penal pentru trafic de migranți, după ce ar fi îndrumat pasagerul să evite controlul de frontieră.

Cercetările continuă, urmând ca la final să fie dispuse măsurile legale care se impun. Andrei TURCU