Hidrocentrala de pe Siret primește undă verde pentru deblocare

Hidrocentrala Pașcani, unul dintre cele mai vechi proiecte energetice majore din județul Iași, se află printre cele șapte amenajări hidroenergetice pentru care Parlamentul a creat miercuri cadrul legal necesar continuării lucrărilor în zone suprapuse cu arii naturale protejate.

Camera Deputaților a respins cererea de reexaminare a președintelui Nicușor Dan, iar legea merge din nou la promulgare.

Lista celor șapte proiecte vizate de noul cadru legislativ a fost prezentată de Ministerul Energiei și cuprinde amenajările Răstolița, Livezeni-Bumbești, Surduc-Siriu, Pașcani, Cerna-Belareca, Cornetu-Avrig/Căineni și Cerna-Motru-Tismana, etapa a II-a.

Amenajarea Hidroenergetică Pașcani de pe râul Siret are o putere instalată de 9,4 MW și o producție medie estimată la 25,3 GWh anual, iar lucrările sunt evaluate la aproximativ 80% grad de execuție pentru componenta hidroenergetică.

Proiectul are însă o istorie de peste patru decenii. Investiția pentru acumularea Pașcani a fost aprobată încă din 1985, iar centrala hidroelectrică Pașcani a fost aprobată în 1989. Documentația actuală a unificat cele două obiective sub denumirea de „Amenajarea Hidroenergetică Pașcani”.

Aproape 400 de milioane de lei mai sunt necesare

Potrivit documentației de evaluare, valoarea totală a investiției este de aproximativ 808,65 milioane de lei fără TVA, iar valoarea lucrărilor rămase de executat este estimată la 398,39 milioane de lei fără TVA.

Investiția nu înseamnă însă doar centrala. Acumularea și barajul Pașcani sunt realizate în proporție de aproximativ 70%, regularizarea în aval aproximativ 45%, iar racordarea la Sistemul Energetic Național circa 30%, potrivit datelor prezentate în documentația proiectului.

Asta înseamnă că noul cadru legislativ nu transformă automat Pașcaniul într-o hidrocentrală funcțională. El elimină însă unul dintre blocajele juridice majore care împiedică finalizarea investiției.

Noua lege prevede că, pentru obiectivele hidroenergetice aprobate și începute înainte de 29 iunie 2007, autoritatea centrală de mediu poate modifica limitele ariilor naturale protejate astfel încât infrastructura aferentă amenajării să fie în afara acestora, fiind prevăzută și o zonă-tampon de minimum 100 de metri.

O hidrocentrală mică, dar cu miză mare pentru Iași

Cei 9,4 MW ai centralei de la Pașcani nu schimbă singuri harta energetică a României. Miza este însă mai largă: investiția permite valorificarea energetică a infrastructurii hidrotehnice deja construite pe Siret și poate adăuga în sistem aproximativ 25,3 GWh de energie electrică anual.

Mai mult, Pașcaniul este inclus într-un pachet de șapte proiecte hidroenergetice pe care autoritățile încearcă să le scoată din blocaj. Împreună, acestea sunt prezentate ca având aproximativ 214 MW de capacitate instalată.

Pentru județul Iași, însă, Pașcaniul este proiectul care poate transforma o investiție începută în urmă cu peste 40 de ani într-o capacitate energetică efectiv funcțională. Daniel BACIU