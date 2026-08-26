Bustul lui Sergiu Celibidache, preluat de Primăria Iași

Bustul maestrului Sergiu Celibidache, amplasat în curtea Filarmonicii Moldova din Iași, ar urma să intre oficial în patrimoniul Municipiului Iași. Consilierii locali sunt chemați să aprobe completarea inventarului domeniului privat al municipalității cu această operă comemorativă, demersul fiind justificat prin valoarea memorială și simbolică a monumentului.

Bustul a fost oferit Filarmonicii Moldova de fiul marelui dirijor, Serge Ioan Celibidache, în urma vizitei acestuia la Iași, cu ocazia Festivalului Sergiu Celibidache organizat de Fundația Celibidache în colaborare cu Filarmonica Moldova.

Monumentul nu figurează însă în evidențele contabile ale Filarmonicii Moldova. Mai mult, verificările municipalității au arătat că bustul nu este înregistrat nici în proprietatea Consiliului Județean Iași și nici în evidența, administrarea sau proprietatea Direcției Județene pentru Cultură Iași.

Decizia vine și în contextul proiectului de reabilitare și modernizare a Filarmonicii Moldova și de sistematizare a curții interioare. Primăria Iași și-a exprimat încă din luna mai intenția de a prelua monumentul în proprietate și de a-l integra într-un spațiu public reprezentativ.

Pentru municipalitate, demersul nu este unul pur administrativ. Bustul este considerat o operă comemorativă cu o valoare memorială și simbolică deosebită, legată direct de relația lui Sergiu Celibidache cu Iașul.

Integrarea monumentului în patrimoniul municipal urmărește păstrarea și punerea în valoare a memoriei marelui dirijor, dar și promovarea contribuției sale excepționale la cultura muzicală românească și internațională.

Sergiu Celibidache, unul dintre cei mai importanți dirijori români ai secolului XX, are o legătură aparte cu Iașul și cu Filarmonica Moldova, iar preluarea bustului de către municipalitate poate transforma monumentul într-un reper cultural permanent al orașului.

Practic, Primăria Iași pregătește trecerea bustului dintr-o situație patrimonială neclară într-un regim oficial, care să permită conservarea și valorificarea sa într-un spațiu public reprezentativ. Carmen DEACONU