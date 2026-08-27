* sâmbătă, 29 august, creștinii ortodocși prăznuiesc Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul, una dintre puținele mari sărbători pentru care Biserica a rânduit post indiferent de ziua săptămânii * în municipiul Iași, hramul este sărbătorit de o biserică veche de aproape patru secole * alte trei parohii din județ au același ocrotitor

În fiecare an, pe 29 august, creștinii ortodocți celebrează o sărbătoare importantă -- Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul, zi de post rânduit de Biserică.

Postul din această zi amintește atât de viața ascetică a Sfântului Ioan, cât și de împrejurările morții sale. Biserica pune accent pe post, rugăciune și reculegere, nu doar pe abținerea de la anumite alimente.

De-a lungul timpului, în jurul zilei de 29 august au apărut numeroase obiceiuri populare – de la evitarea alimentelor rotunde sau roșii până la interdicția de a folosi cuțitul. Acestea aparțin însă tradiției populare și nu reprezintă reguli liturgice ale Bisericii.

Rânduiala bisericească este clară: 29 august este o zi de post și rugăciune, dedicată pomenirii martiriului celui care L-a botezat pe Hristos și care, potrivit tradiției creștine, a plătit cu viața pentru faptul că a condamnat public fărădelegea.

Potrivit istoriei, Ioan Botezătorul l-a mustrat pe Irod Antipa pentru relația acestuia cu Irodiada, soția fratelui său. A fost întemnițat, iar în timpul unui ospăț, după dansul fiicei Irodiadei și promisiunea făcută de Irod, a fost cerut capul prorocului. Irod a poruncit executarea lui. Relatarea este consemnată în Evangheliile după Matei și Marcu.

Biserica din centrul Iașului își sărbătorește hramul

Pentru credincioșii din Iași, ziua de 29 august are și o puternică legătură locală. Biserica „Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul”, aflată în centrul Iașului, vizavi de Colegiul de Artă „Octav Băncilă", își sărbătorește hramul. Lăcașul din centrul orașului a fost început în vremea domnitorului Miron Barnovschi și finalizat în timpul lui Vasile Lupu.

Biserica are aproape patru secole de istorie. În zona vechiului „Târg de Sus” exista, la începutul secolului al XVII-lea, o biserică de lemn. Actualul edificiu din piatră a fost început în timpul domniei lui Miron Barnovschi-Movilă, între 1626 și 1629, la stăruința mamei sale. După moartea domnitorului, construcția a fost continuată și terminată în vremea lui Vasile Lupu. Sursele istorice indică sfințirea bisericii în anii 1634-1635.

Istoria are și o coincidență dramatică: Miron Barnovschi, ctitor al mai multor biserici din Moldova, a fost el însuși decapitat la Constantinopol, la 2 iulie 1633, după ce a refuzat să renunțe la credința creștină.

Sărbătoarea este hram și pentru alte comunități din județ. La Ciortești, biserica de pe strada Bisericii Noi nr. 26 are două hramuri: „Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul” și „Nașterea Maicii Domnului”. Parohia aparține Protopopiatului Iași III. La Giurgești, comuna Costești, biserica parohială poartă, de asemenea, hramul Tăierii Capului Sfântului Ioan Botezătorul și aparține Protopopiatului Pașcani. Un alt hram are loc la Poiana, comuna Schitu Duca, unde biserica parohială este închinată aceleiași sărbători.

Maura ANGHEL