* municipalitatea finanțează în 2026, prin Legea 350, 22 de proiecte dedicate tinerilor * sumele merg de la 10.000 la 100.000 de lei * printre temele selectate sunt inteligența artificială, bullyingul, prevenirea consumului de droguri, integrarea studenților basarabeni și sprijinirea tinerilor cu dizabilități

Primăria Municipiului Iași a stabilit câștigătorii finanțărilor nerambursabile acordate în 2026, în baza Legii 350/2005, pentru domeniul tineret. Din cele 27 de proiecte înscrise, 22 primesc bani, iar suma totală adjudecată este de 780.000 de lei, dintr-un buget disponibil de 900.000 de lei.

Proiectele sunt foarte diferite, atât ca tematică, cât și ca valoare. Unele primesc 10.000 sau 20.000 de lei, în timp ce finanțarea maximă ajunge la 100.000 de lei.

Cea mai mare finanțare este de 100.000 de lei

Cea mai mare sumă este acordată Fundației Richard Wurmbrand, care primește 100.000 de lei pentru proiectul „Leadership, dezvoltarea carierei și antreprenoriat”. Alte două proiecte primesc câte 70.000 de lei. Asociația Absolvenților Facultății de Textile-Pielărie ASITEX Iași a obținut finanțarea pentru „Junior designer”, iar Asociația Fab Lab Iași – AFLI pentru „Zbor Academy”.

Asociația Alternative Sociale primește 50.000 de lei pentru proiectul „Click responsabil – Prevenirea violenței facilitate tehnologic prin participarea tinerilor”, iar Asociația Tinerilor din Regiunea de Nord-Est are alocați 40.000 de lei pentru ediția a VI-a a proiectului „Stop bullying!”.

Inteligența artificială, drogurile și siguranța online intră pe lista proiectelor

Printre temele actuale finanțate în acest an apare și inteligența artificială. Asociația Română pentru Industria Electronică și Software primește 20.000 de lei pentru „AI Career Lab Iași – Inteligența Artificială pentru carieră, antreprenoriat și primul loc de muncă”. Asociația CASUS primește 30.000 de lei pentru „FărăDrogÎnIași – Un viitor curat pentru școlile noastre – Ediția 2026”, iar proiectul „Safety First 2026”, dedicat siguranței rutiere, beneficiază de o finanțare de 10.000 de lei. Pe lista proiectelor finanțate se află și „ArtIS Împreună. Laborator de creație și participare culturală pentru tineri cu dizabilități”, pentru care sunt acordați 30.000 de lei. Tot 30.000 de lei primește și proiectul „GPS – Gata pentru studenție”, destinat sprijinirii și integrării studenților basarabeni la Iași.

Festivalurile și proiectele studențești primesc zeci de mii de lei

O parte importantă din buget merge către inițiative studențești și activități pentru tineri. Festivalul UniFEST primește 30.000 de lei, aceeași sumă fiind alocată pentru GFEST, „Zilele bobocului ieșean”, „Săptămâna Bobocului Economist”, „LSCM – Punte între generații” și „AMSFI pentru Iași 2026”. „Sunt tânăr, mă implic!” primește tot 30.000 de lei, iar „NEXT – Mentori pentru viitor”, al Asociației Club Afaceri.RO, beneficiază de aceeași finanțare.

Liga Studenților de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași primește 30.000 de lei pentru proiectul „Tineri în dialog”, iar proiectul „Iași Youth Voices” este finanțat cu 20.000 de lei. „PlayLab Iași” primește 15.000 de lei. Lista din acest an arată și principalele teme pe care organizațiile încearcă să le aducă în atenția tinerilor: carieră, antreprenoriat, inteligență artificială, combaterea bullyingului, prevenirea consumului de droguri, siguranță online, integrare și participare civică.

Dan DIMA