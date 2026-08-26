Tânăr de 18 ani, arestat preventiv la Iași într-un dosar de pornografie infantilă

Un caz grav ajunge pe masa anchetatorilor ieșeni. Un tânăr de doar 18 ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat într-un dosar de pornografie infantilă. Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași și procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Iași au documentat activitatea acestuia, după ce ar fi realizat și distribuit o înregistrare video cu o minoră.

Potrivit anchetatorilor, la sfârșitul lunii iunie 2026, tânărul s-ar fi aflat în locuința sa din Ruginoasa, unde ar fi realizat o înregistrare video în care o fată de 16 ani ar fi fost surprinsă în ipostaze sexuale explicite.

Situația ar fi luat o turnură și mai gravă după ce minora nu ar mai fi dorit continuarea relației cu tânărul. Conform probatoriului administrat în cauză, acesta ar fi distribuit ulterior videoclipul prin intermediul unor aplicații online către mai multe persoane, inclusiv membri ai familiei victimei.

Anchetatorii susțin că urmările asupra victimei au fost extrem de serioase. În contextul în care ar fi fost copleșită de sentimente de rușine și furie, fata ar fi înghițit 30 de comprimate ale unui medicament pe care îl utiliza pentru tratarea unei afecțiuni și despre ale cărui efecte în cazul unei supradoze ar fi știut. Situația a necesitat internarea de urgență și acordarea de îngrijiri medicale.

Percheziție la Ruginoasa

Ancheta a continuat cu o percheziție domiciliară efectuată la locuința tânărului din Ruginoasa. În urma acesteia, polițiștii au ridicat un dispozitiv de stocare a datelor, care urmează să fie analizat în cadrul cercetărilor.

Probele strânse de anchetatori au dus la luarea unor măsuri preventive împotriva tânărului.

La 25 august 2026, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Iași au dispus reținerea acestuia pentru 24 de ore.

Miercuri, 26 august, tânărul a fost prezentat judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Iași, care a admis propunerea anchetatorilor și a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care ar fi fost realizată și distribuită înregistrarea, precum și pentru clarificarea întregii activități infracționale. Andrei TURCU