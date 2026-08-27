* manuscrise, scrisori, fotografii, tablouri, obiecte istorice și piese rare păstrate în colecțiile ieșene fac parte oficial din Patrimoniul Cultural Național * Iașul figurează cu 4.689 de bunuri clasate, dintre care aproape 1.400 sunt în categoria Tezaur

O scrisoare a lui Ioan Slavici, 45 de poezii de dragoste ale lui Mihail Sadoveanu, o telegramă trimisă de Regina Maria sau opere de artă sunt doar câteva dintre comorile păstrate la Iași. Baza națională a patrimoniului cultural mobil cuprinde 4.689 de bunuri care aveau deținătorul în județul Iași la momentul clasării. Dintre acestea, 1.394 sunt clasate în Tezaur, categoria rezervată pieselor de valoare excepțională, iar 3.295 sunt în Fond. Adică, Iașul are mii de obiecte pentru care statul a recunoscut oficial o valoare culturală suficient de importantă pentru a le introduce în Patrimoniul Cultural Național.

În 2026, alte comori au intrat pe lista Iașului

Patrimoniul ieșean continuă să crească. Chiar în 2026 au fost clasate noi bunuri aflate în colecțiile instituțiilor din oraș. Printre cele mai spectaculoase se află un manuscris cu 45 de poezii de dragoste scrise de Mihail Sadoveanu și trimise Valeriei Mitru între ianuarie și noiembrie 1942. Manuscrisul deținut de Muzeul Național al Literaturii Române Iași a fost clasat direct în categoria Tezaur prin ordinul din 1 aprilie 2026. Prin același ordin a intrat în Tezaur și o scrisoare a lui Ioan Slavici către Matilda Cugler Poni, dar și o fotografie a lui Iacob Negruzzi. Sunt trei obiecte complet diferite – o scrisoare, un manuscris și o fotografie – dar fiecare păstrează o bucată din istoria culturală a României.

De la Regina Maria la Junimea și Sadoveanu

Lista bunurilor ieșene clasate în 2026 arată cât de divers poate fi patrimoniul mobil. Au primit statut de Fond, printre altele, volumul „Amintiri din «Junimea»” de Iacob Negruzzi, o invitație la un banchet al Junimii, manuscrisul lui Sadoveanu „Calendar pentru săteni pe anul 1919”, manuscrisul „Rugăciuni”, scrisori și fotografii istorice. În aceeași serie apare și o telegramă trimisă de Regina Maria către Mihai Negruzzi, alături de un ordin de zi din 6 august 1917 și procesul-verbal privind predarea-primirea casei Vasile Alecsandri. Tot în martie 2026, Muzeul Municipal „Regina Maria” din Iași a adăugat în categoria Fond lucrări de artă semnate de Eugen Drăguțescu, între care „Pe gânduri”, „Repaos” și „Evocare”.

Marile comori ale Iașului nu sunt toate expuse

Cele 4.689 de bunuri clasate nu trebuie confundate cu numărul obiectelor pe care un vizitator le poate vedea într-o zi prin muzeele Iașului. Patrimoniul instituțiilor este mult mai amplu, iar bunurile clasate reprezintă acele piese care au primit oficial statutul de Fond sau Tezaur.

Unele sunt expuse permanent, altele apar doar în expoziții temporare, iar numeroase documente, manuscrise, fotografii și obiecte fragile sunt păstrate în depozite și colecții.

Maura ANGHEL