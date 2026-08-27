Banii SAFE au ajuns. Să nu pierdem timpul!

* 4,2 miliarde de euro sunt destinate infrastructurii cu utilizare duală, civilă și militară, iar pe listă apar explicit două dintre cele mai așteptate proiecte din regiune: A7 Pașcani – Suceava - Siret și A8 Moțca - Iași - Ungheni

România a primit prima tranșă de aproximativ 2,5 miliarde de euro prin programul european SAFE, dintr-un pachet total de aproape 17 miliarde de euro destinat consolidării apărării și securității naționale.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, spune însă că banii nu înseamnă doar armament și dotări militare: o parte uriașă poate schimba radical infrastructura Moldovei. „SAFE nu înseamnă, astfel, doar înzestrarea Armatei. Înseamnă și autostrăzi pentru regiunea Moldovei, conexiuni mai bune cu Republica Moldova și Ucraina, mobilitate economică și militară și proiecte de infrastructură așteptate de foarte mult timp”, transmite Nazare.

Ceasul ticăie pentru A8

Programul SAFE trebuie implementat până la 31 decembrie 2030, iar întârzierile de acum pot deveni extrem de periculoase pentru proiectele ieșene.

De altfel, Cătălin Urtoi îi atrage atenția ministrului că cele patru tronsoane din județul Iași – Moțca–Târgu Frumos, Târgu Frumos - Lețcani, Lețcani - Iași - DN24 și Iași – Ungheni - Prut sunt deja întârziate. Potrivit acestuia, perioada rămasă pentru finalizarea procedurilor de licitație, proiectare, avizare și autorizare este extrem de strânsă.

Miza este uriașă: dacă România reușește să transforme banii SAFE în șantiere, Moldova poate primi în sfârșit infrastructura strategică promisă de ani întregi. Dacă însă birocrația și întârzierile se repetă, există riscul ca o nouă finanțare europeană să fie pusă în pericol.

Nazare susține că Ministerul Finanțelor a creat cadrul pentru atragerea banilor și cere ca următoarea etapă să fie una de implementare rapidă și transparență.

Pentru Iași, cele 4,2 miliarde de euro pot însemna mult mai mult decât securitate: A8, legătura cu Republica Moldova, acces rapid spre Ucraina, investiții, industrie și o schimbare majoră a poziției economice a regiunii.

Banii au ajuns. Acum începe adevărata cursă: să nu pierdem timpul!

Daniel BACIU