Șantierul uriaș de pe hârtie: tren metropolitan, parc industrial și Complex Olimpic, la Iași!

Iașul își construiește, cel puțin pe hârtie, un viitor spectaculos. Tren metropolitan, parc industrial la Holboca, Complex Olimpic Metropolitan, centru pentru industrii creative, hub verde la Tomești, arhivă județeană, padoc metropolitan și noi parcuri de agrement – toate apar într-o listă suplimentară de proiecte care ar trebui să împingă județul spre o nouă etapă de dezvoltare.

Sună aproape prea bine. Și aici începe partea interesantă. Documentul oficial arată că proiectele sunt pregătite pentru diverse surse de finanțare, între care Programul Regional Nord-Est 2021-2027, Programul Transport și bugete locale. Cu alte cuvinte, Iașul își face temele și se pregătește să intre la masa unde se împart banii europeni.

Problema este că, în administrația românească, între „am trecut proiectul în portofoliu” și „avem proiectul construit” există uneori distanța dintre două lumi.

Trenul metropolitan, în fruntea listei

În fruntea listei se află din nou vedeta ultimilor ani: Trenul metropolitan Iași. Proiectul este prevăzut cu finanțare prin Programul Regional Nord-Est și Programul Transport și ar trebui să fie realizat în parteneriat de Județul Iași, Municipiul Iași și Asociația Zonei Metropolitane Iași.

Pe hârtie, este exact soluția de care are nevoie un oraș sufocat de trafic. În realitate, ieșenii au auzit de trenul metropolitan atât de des încât există riscul ca acesta să devină, înainte de orice altceva, un veritabil mit administrativ.

De data aceasta, însă, apare din nou în strategia oficială. Așadar, trenul nu moare. Doar mai face un drum prin hârtii.

La Holboca se pregătește un alt proiect cu greutate: parcul industrial. Aici miza este enormă. Un asemenea obiectiv ar putea atrage firme, investiții și locuri de muncă și ar putea reduce dependența economiei locale de câteva zone deja aglomerate.

Complex Olimpic Metropolitan, noua atracție… a deceniului viitor

Pe aceeași listă se află Complexul Olimpic Metropolitan, o investiție care ar putea schimba radical infrastructura sportivă din regiune. Iașul nu duce lipsă de sportivi și nici de ambiții, dar duce lipsă de infrastructură modernă suficientă. Așa că proiectul are logică. Rămâne de văzut dacă va avea și finanțarea necesară.

Și cultura primește propriul megaproiect: Centrul Județean pentru Cultură și Industrii Creative. Pentru un județ cu universități, instituții culturale și mii de tineri, ideea este una dintre cele mai interesante din portofoliu. Practic, administrația încearcă să transforme creativitatea din slogan în infrastructură.

La Tomești, „Green Hub – Unirea” promite să combine inovarea socială, natura și patrimoniul. La Horpaz, este propus un parc de agrement și spațiu verde. În paralel, apar Arhiva Județului Iași și Padocul Metropolitan, două investiții mai puțin spectaculoase ca imagine, dar importante pentru funcționarea administrației și a serviciilor publice.

Și aici se vede că strategia încearcă să atace probleme foarte diferite: traficul, economia, spațiile verzi, cultura, sportul, patrimoniul și serviciile publice.

Portofoliul nu este o listă de proiecte finanțate

Practic, Iașul vrea de toate. Și, sincer, după ani de subfinanțare și întârzieri, nu este neapărat un lucru rău. Doar că există un mic detaliu. Portofoliul nu este o listă de proiecte finanțate. Este o listă de proiecte pe care administrația vrea să le finanțeze.

Diferența pare semantică, dar este uriașă. Un proiect poate fi inclus într-o strategie, poate primi titulatură europeană, poate avea obiective frumoase și poate ajunge într-un tabel cu surse de finanțare. Până când nu există bani, contracte și șantiere, rămâne în zona promisiunii.

Iașul are deja o colecție impresionantă de proiecte care au circulat ani la rând între strategii, studii, masterplanuri și prezentări. Tocmai de aceea, scepticismul nu este răutate, ci experiență.

Deocamdată, însă, lista este spectaculoasă. Un tren metropolitan care să descongestioneze traficul. Un parc industrial la Holboca. Un Complex Olimpic. Un centru pentru industrii creative. Un hub verde la Tomești. Un nou sistem pentru arhivarea documentelor județului. Un padoc metropolitan și noi spații de agrement.

Acum urmează partea complicată: să demonstreze că aceste proiecte pot ieși din portofoliu și pot intra în lumea reală.

Daniel BACIU