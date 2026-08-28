Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași promovează în comunitatea academică IBM Dev Day Hackathon, eveniment virtual dedicat dezvoltatorilor interesați de inteligența artificială și automatizarea proceselor software. Competiția începe vineri, 28 august, și se încheie duminică, 30 august.

Trei zile de programare cu IBM Bob 2.0

Inteligența artificială intră tot mai puternic în munca programatorilor, iar studenții și specialiștii IT din Iași au în acest weekend posibilitatea de a testa una dintre tehnologiile dezvoltate de IBM.

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași a promovat către comunitatea sa academică IBM Dev Day Hackathon: Build with IBM Bob 2.0, organizat în perioada 28–30 august 2026.

Important este că evenimentul nu se desfășoară fizic la Iași. Hackathonul este organizat integral online, TUIASI având rolul de a face cunoscută oportunitatea în rândul studenților, cadrelor universitare și celor interesați de domeniul IT.

Competiția vine imediat după conferința virtuală „IBM Dev Day: Bob in Action”, desfășurată pe 27 august, în cadrul căreia specialiștii IBM au prezentat instrumentul și modul în care acesta poate fi folosit în dezvoltarea software.

Ce trebuie să construiască participanții

Tema hackathonului este una foarte apropiată de problemele reale ale programatorilor. Participanții trebuie să identifice un proces de dezvoltare software în care pot fi reduse timpul de lucru, efortul sau numărul de erori și să construiască un prototip funcțional folosind IBM Bob 2.0.

Proiectele pot aborda, de exemplu, integrarea noilor membri într-o echipă, depanarea programelor, verificarea codului, testarea, mentenanța aplicațiilor sau procesele de lansare și implementare a software-ului. Pot fi utilizate atât proiecte reale, cât și proiecte demonstrative.

IBM Bob este prezentat de companie drept un instrument de dezvoltare bazat pe inteligență artificială, capabil să planifice, execute, valideze și gestioneze sarcini complexe pe mai multe etape ale ciclului de dezvoltare software. Tehnologia combină AI cu sisteme de orchestrare agentică și poate lucra direct în mediul de dezvoltare folosit de programatori.

Premii și o posibilă călătorie la Atlanta

Pe lângă componenta educațională, hackathonul are și una competitivă. IBM anunță că echipele eligibile pot concura pentru premii, iar câștigătorii pot obține până la 2.000 de dolari și o călătorie la IBM TechXchange 2026, conferință programată la Atlanta, în Statele Unite.

Competiția începe oficial pe 28 august, la ora 9.00 ET, și se încheie pe 30 august, la ora 17.00 ET. Participarea și înregistrarea se realizează online.

Pentru comunitatea universitară din Iași, hackathonul este în primul rând o oportunitate de lucru practic cu instrumente AI destinate programării și de contact cu un domeniu care începe să schimbe rapid modul în care este scris, testat și întreținut software-ul. Dan DIMA