Expoziție de icoane la Muzeul Mitropolitan, sfințirea capelei de la Penitenciarul de Maximă Siguranță Iași, un pelerinaj pedestru și o campanie pentru o familie cu opt copii se numără printre evenimentele anunțate de Arhiepiscopia Iașilor pentru perioada 30 august – 5 septembrie 2026.

Prima săptămână din septembrie aduce mai multe evenimente religioase, culturale și sociale în Iași și în localitățile din Arhiepiscopie. Unul dintre cele mai importante momente va avea loc joi, când Mitropolitul Teofan va sluji la Penitenciarul de Maximă Siguranță din Iași, cu prilejul sfințirii capelei instituției. În aceeași perioadă se deschide o expoziție de icoane la Muzeul Mitropolitan, iar Departamentul Pro Vita continuă campania pentru o familie cu opt copii.

20.000 de lei pentru o familie cu opt copii

Duminică, 30 august, continuă campania „Dar pentru copii”, derulată de Departamentul Pro Vita al Arhiepiscopiei Iașilor. Beneficiară este o familie cu opt copii din județul Botoșani, pentru care organizatorii vor să strângă 20.000 de lei.

Banii sunt necesari pentru forarea unui puț, instalarea unei pompe și realizarea unei instalații proprii de alimentare cu apă. Familia este formată din Bogdan și Petruța și cei opt copii ai lor, cu vârste cuprinse între șapte luni și 16 ani. În iarna trecută, conducta prin care locuința era alimentată cu apă a înghețat, iar familia a rămas aproape o lună fără apă.

Campania se va desfășura până pe 6 septembrie, când cauza va fi susținută și la cea de-a VI-a ediție a Festivalului Familiei, programată în Parcul Expoziției din Iași. Accesul la festival va fi gratuit.

Tot pe 30 august începe cea de-a unsprezecea serie de tabere organizate în această vară de Tabăra „Floare de colț”. Programul se desfășoară până pe 4 septembrie și este destinat copiilor și tinerilor.

Expoziție nouă de icoane la Muzeul Mitropolitan Iași

Marți, 1 septembrie, la Muzeul Mitropolitan Iași se deschide expoziția de icoane „Chipul Slavei Tale Sunt”, realizată de pictorul Florin Deaconiuc.

Vernisajul este programat de la ora 17.00, în Sala Baptisteriu. Expoziția va putea fi vizitată până pe 20 septembrie 2026.

În aceeași zi sunt programate și mai multe întâlniri pastoral-misionare în parohii din Iași și împrejurimi, cu teme privind familia, rolul femeii în familia creștină, curajul și credința.

Mitropolitul Teofan va sluji la Penitenciarul de Maximă Siguranță Iași

Un eveniment aparte este programat joi, 3 septembrie. Înaltpreasfințitul Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji Sfânta Liturghie la Penitenciarul de Maximă Siguranță din Iași.

Momentul este legat de sfințirea capelei din interiorul instituției, potrivit programului anunțat de Arhiepiscopia Iașilor.

Tot în această perioadă, Departamentul Pro Vita organizează un atelier dedicat preoților și preoteselor, axat pe înțelegerea și gestionarea crizei de sarcină și pe modalitățile de sprijin acordate familiilor aflate în asemenea situații.

Pelerinaj pedestru „Pe urmele Sfântului Chiriac de la Tazlău”

În program apare și Pelerinajul Pedestru „Pe urmele Sfântului Chiriac de la Tazlău”, organizat de Departamentul Misiune pentru Tineret.

Participanții pornesc la ora 8.00, după Sfânta Liturghie de la Parohia „Sfântul Ierarh Nicolae” – Mastacăn I. Traseul continuă prin Mastacăn II și Schitul Grui, trece prin zona Borlești și pe malul râului Nechit și se încheie la Mănăstirea Tazlău, unde pelerinii vor participa la Acatistul Sfântului Chiriac.

Săptămâna se încheie sâmbătă, 5 septembrie, cu două momente oficiate de Preasfințitul Nichifor Botoșăneanul. Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor va sluji la Parohia Podolenii de Sus, cu prilejul sfințirii bisericii, iar după-amiază va sfinți casa socială a Parohiei Cozmești. Maura ANGHEL