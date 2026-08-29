UniCredit își concentrează activitatea din Iași într-un singur hub. Peste 1.300 de angajați, care lucrau până acum în două clădiri diferite, vor fi reuniți în UBC 5, într-un spațiu de peste 7.000 de metri pătrați. Mutarea consolidează una dintre cele mai importante operațiuni ale grupului din România în afara Bucureștiului.

Peste 1.300 de angajați, sub același acoperiș

UniCredit reorganizează operațiunile pe care le are deja în Iași și aduce într-un singur sediu echipele care lucrau până acum în UBC 2 și UBC 6.

Este vorba despre peste 1.300 de angajați ai UniCredit Bank România și UniCredit SpA Milano Sucursala București, care își desfășoară activitatea la Iași. Denumirea „Sucursala București” este cea juridică și nu înseamnă că angajații sunt transferați din Capitală.

Noul hub va funcționa în UBC 5 și va ocupa o suprafață de peste 7.000 de metri pătrați.

Aici vor fi reunite activități din zona de operațiuni bancare, Contact Center, servicii suport, retail și IT, ceea ce face din centrul ieșean mult mai mult decât o simplă structură bancară locală.

UniCredit este prezent la Iași din 2007

Grupul are activitate la Iași din 2007, iar centrul local a crescut treptat până la actuala dimensiune de peste 1.300 de angajați.

Prin mutarea într-un singur sediu, compania își simplifică organizarea și își concentrează echipele într-un spațiu comun, fără ca operațiunea să însemne aducerea a 1.300 de salariați din alte orașe.

Pentru economia locală, cifra rămâne însă importantă. Iașul găzduiește unul dintre cele mai mari nuclee UniCredit din România în afara Bucureștiului, cu activități care acoperă servicii financiare, procese operaționale și tehnologie.

Peste 7.000 de metri pătrați pentru noul hub

Mutarea are greutate și pe piața de birouri din Iași.

UniCredit va ocupa peste 7.000 mp în UBC 5, iar parteneriatul pentru spațiile de birouri a fost extins pe termen lung.

Într-un context în care multe companii au redus suprafețele de office după extinderea muncii hibride, concentrarea a peste 1.300 de angajați într-un singur sediu reprezintă o tranzacție relevantă pentru piața locală.

Zona de business în care va funcționa hubul reunește, potrivit datelor comunicate odată cu anunțul, aproximativ 60 de companii și peste 14.000 de angajați.

Raportat la această cifră, echipa UniCredit reprezintă aproape unul din zece angajați ai acestui pol de birouri.

Una dintre cele mai mari prezențe UniCredit din afara Bucureștiului

Reprezentanții companiei descriu Iașul drept unul dintre cele mai importante huburi operaționale ale grupului din România.

Miza reală a mutării nu este, așadar, apariția a 1.300 de noi locuri de muncă, ci concentrarea unei operațiuni deja existente și foarte mari într-un singur punct.

Pentru Iași, această consolidare confirmă rolul orașului în zona serviciilor financiare, a operațiunilor de business și a IT-ului, dar și greutatea pe care marile companii o au în piața locală de birouri. Dan DIMA