Poezie, muzică și literatură reunesc, duminică, la Iași, artiști și scriitori de pe ambele maluri ale Prutului, într-un eveniment dedicat Zilei Limbii Române.

Lead: Ziua Limbii Române este marcată la Iași printr-un eveniment cultural organizat duminică, 30 august 2026, de la ora 12.00, la Muzeul Memorial „Mihail Kogălniceanu”. Sub genericul „Limba română este patria mea”, întâlnirea aduce laolaltă cenacluri din Iași, Chișinău și Ungheni, dar și un spectacol literar-muzical. Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile.

Iașul sărbătorește Limba Română alături de Chișinău și Ungheni

Cu o zi înainte de data oficială a sărbătorii, Iașul marchează Ziua Limbii Române, celebrată anual la 31 august, printr-o întâlnire construită în jurul literaturii, muzicii și legăturilor culturale dintre România și Republica Moldova.

Evenimentul „Limba română este patria mea” este inițiat de Cenaclul literar-muzical „Lira Prutului” din Iași și va începe cu alocuțiunea „Limba noastră-i o comoară”, susținută de prof. Victoria Galiță, de la Colegiul Tehnic „Ioan C. Ștefănescu” din Iași.

Programul include și lansarea romanului „În mrejele vieții. Vol. 3. Deznodământ”, semnat de scriitoarea Nina Gonța. Volumul va fi prezentat de Maria Grigorovici și Dan Bliderisanu.

Oaspeți de peste Prut și spectacol literar-muzical

O componentă importantă a întâlnirii este prezența invitaților din Republica Moldova. La Iași vor veni membri ai Cenaclului literar-artistic „Vocea generațiilor” din Chișinău, condus de Ana Onică, și ai Cenaclului literar-artistic „Suflet de poet” din Ungheni, condus de Rodica Toma. Aceștia vor susține momente literar-artistice.

Publicul va putea urmări și un spectacol literar-muzical susținut de membrii Cenaclului „Lira Prutului”, împreună cu prof. Nina Munteanu, la vioară, de la Colegiul Național de Arte „Octav Băncilă”, tenorul Paul Celmare și Grupul vocal „Noi”, coordonat de Ana Ștefănică.

Evenimentul are loc duminică, 30 august, de la ora 12.00, la Muzeul Memorial „Mihail Kogălniceanu” din Iași. Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile. Clara DIMA