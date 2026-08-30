Zi specială pentru una dintre cele mai cunoscute școli private din Iași. Pe 30 august este sărbătorit Sfântul Ierarh Varlaam, Mitropolitul Moldovei, cărturarul care a dat numele instituției și care, în urmă cu aproape patru secole, a pus cartea și educația în centrul vieții Moldovei.

Școala Varlaam Mitropolitul din Iași își sărbătorește astăzi patronul spiritual. Sfântul Ierarh Varlaam, pomenit de Biserica Ortodoxă pe 30 august, a fost Mitropolit al Moldovei, autorul celebrei Cazanii din 1643 și unul dintre oamenii care au schimbat profund cultura și educația vremii sale. Astăzi, numele său este purtat de o școală ieșeană în care învață sute de copii si tineri.

Varlaam a fost unul dintre marii cărturari ai Moldovei secolului al XVII-lea și a condus Mitropolia Moldovei între 1632 și 1653. Numele său a rămas legat nu doar de Biserică, ci și de dezvoltarea culturii, tiparului și educației în limba română.

Cea mai cunoscută operă a sa este „Cartea românească de învățătură”, rămasă în istorie sub numele de Cazania lui Varlaam, tipărită la Iași în 1643. Este considerată prima carte românească tipărită în Moldova și una dintre lucrările fundamentale ale vechii culturi românești. Cartea a circulat și dincolo de granițele Moldovei, contribuind la răspândirea limbii române scrise.

Epoca sa a fost una dintre perioadele în care Iașul a început să se contureze puternic drept centru de cultură și învățământ.

În timpul lui Varlaam și al domnitorului Vasile Lupu a fost înființată la Iași școala de la Mănăstirea „Sfinții Trei Ierarhi”, una dintre instituțiile importante de învățământ ale Moldovei medievale. Tot în această perioadă s-a dezvoltat tiparul, iar cărțile în limba română au început să ajungă la un public mult mai larg.

De numele Mitropolitului Varlaam se leagă astfel o idee extrem de modernă pentru vremea sa: cartea și educația pot schimba o comunitate.

De 16 ani, numele lui Varlaam este purtat de o școală din Iași

Școala „Varlaam Mitropolitul” din Iași a fost înființată în 2010, sub patronajul Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Primele cursuri au început în septembrie 2010, în sediul de pe strada Lascăr Catargi nr. 33, inițial pentru ciclul primar.

De atunci, instituția s-a extins treptat și cuprinde în prezent grădiniță, școală primară, gimnaziu și liceu. Nivelul preșcolar este acreditat din 2012, cel primar din 2016, gimnaziul din 2021, iar liceul din 2023.

Datele publicate de instituție pentru anul 2026 indică 652 de elevi înregistrați pe nivelurile de învățământ acreditate. Școala este și centru Cambridge pentru pregătirea examenelor Cambridge ESOL și participă la proiecte Erasmus+.

Modelul educațional asumat de Școala Varlaam pune accent atât pe pregătirea academică, cât și pe dezvoltarea emoțională, formarea caracterului și dimensiunea spirituală, într-un cadru construit în jurul valorilor creștine.

Astfel, la aproape 400 de ani după epoca în care Mitropolitul Varlaam susținea cartea, tiparul și educația în Moldova, numele său continuă să fie legat de școală chiar în orașul în care și-a desfășurat o parte importantă a activității.

Iar 30 august este, pentru comunitatea Varlaam din Iași, mai mult decât o zi din calendar: este sărbătoarea celui de la care școala și-a luat numele și patronul spiritual.