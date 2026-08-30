Vine apocalipsa rutieră! Se pregătesc două șantiere majore: Sărărie și Pasajul Socola

Primul front de lucru se deschide în Copou, unde municipalitatea trebuie să înceapă lucrările de înlocuire a căii de rulare a tramvaielor de pe bulevardul Carol I. Pentru devierea traficului, săptămâna viitoare urmează să fie finalizate marcajele rutiere de pe strada Sărărie, dacă vremea va permite.

Iașul se pregătește pentru o perioadă extrem de complicată în trafic! Două proiecte importante de infrastructură intră în linie dreaptă, iar restricțiile care vor apărea în zone-cheie ale orașului riscă să dea peste cap circulația.

Investiția este una uriașă, de aproximativ 17 milioane de euro, însă startul lucrărilor a fost întârziat cu circa două luni. Ploile din ultima perioadă au împiedicat finalizarea marcajelor necesare pentru reorganizarea circulației.

Și asta nu este singura problemă care îi așteaptă pe șoferii ieșeni.

Pasajul Socola intră în linie dreaptă

Pasajul Socola va intra într-un amplu proces de consolidare și modernizare, proiectul având acum o valoare reactualizată de aproximativ 64 de milioane de lei.

Partea cea mai dificilă pentru trafic este că, pe perioada lucrărilor, circulația auto pe pasaj va fi închisă complet.

Primarul Mihai Chirica a explicat că intervenția presupune demontarea completă a pasajului, în două etape, iar traficul va fi preluat peste calea ferată pe noul drum construit de municipalitate.

Autoritățile discută și cu CFR pentru deschiderea barierei din zonă, astfel încât circulația să poată fi reorganizată.

Două șantiere, aceeași perioadă

Pentru șoferii din Iași, combinația dintre lucrările din Copou și Socola poate însemna o perioadă cu ambuteiaje, trasee deviate și timpi mai mari de deplasare.

Municipalitatea speră ca reorganizarea traficului de pe Sărărie să permită începerea lucrărilor din Copou cât mai rapid, în timp ce intervenția de la Socola va aduce o nouă restricție majoră într-una dintre zonele importante ale orașului.

Iașul intră, astfel, într-o nouă etapă de transformare a infrastructurii rutiere și de transport, dar pentru șoferi următoarea perioadă ar putea fi una de coșmar. Carmen DEACONU