Programul „Anghel Saligny” ar putea fi prelungit cu un an

Termenul pentru încheierea contractelor de finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” ar putea fi prelungit până la 31 decembrie 2027. Propunerea legislativă a fost inițiată de ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, care avertizează că timpul rămas până la finalul acestui an este insuficient pentru parcurgerea tuturor etapelor necesare semnării contractelor.

Miza este uriașă. Peste 5,26 miliarde de lei în credite de angajament nu au fost bugetate în 2026, deși fac parte din valoarea totală aprobată a programului. Prelungirea termenului ar permite utilizarea acestor sume și în anul 2027.

În județul Iași, investițiile finanțate prin programul „Anghel Saligny” acoperă o arie extinsă de lucrări, de la infrastructura rutieră până la extinderea utilităților publice, în valoare de câteva miliarde de lei.

Doar 3 miliarde de lei au fost folosite

Problemele sunt amplificate de faptul că, în 2026, au fost aprobate prin buget 9 miliarde de lei credite de angajament, în condițiile în care necesarul estimat era de aproximativ 14 miliarde de lei.

Din plafonul aprobat, până acum au fost utilizate aproximativ 3,015 miliarde de lei, ceea ce lasă un sold de aproape 6 miliarde de lei.

Potrivit proiectului, însă, cei 9 miliarde de lei nu sunt destinați exclusiv contractării de noi investiții. Din acest plafon trebuie acoperite și suplimentările contractelor aflate deja în derulare, inclusiv cele rezultate din ajustarea contribuției de la bugetul de stat.

De ce s-au blocat contractele

Documentul indică probleme atât la nivel local, cât și la nivel central. Printre blocajele întâmpinate de beneficiari se numără situații juridice și cadastrale neclare, dificultăți privind terenurile necesare proiectelor, întârzieri în obținerea avizelor și autorizațiilor și probleme în stabilirea soluțiilor tehnice.

În paralel, Guvernul trebuie să țină cont de presiunea asupra finanțelor publice și de țintele de deficit, ceea ce a limitat utilizarea creditelor de angajament.

Inițiatorul susține că întârzierea contractării poate pune în pericol investiții deja incluse la finanțare. Autoritățile locale au primit ordine de includere în program, iar anularea sau blocarea acestora ar putea afecta proiecte considerate esențiale pentru comunități.

Soluția propusă este, astfel, prelungirea cu un an a termenului-limită. Dacă proiectul va fi adoptat, contractele care nu pot fi încheiate până la 31 decembrie 2026 ar putea fi semnate până la 31 decembrie 2027, iar investițiile „Anghel Saligny” ar primi încă un an pentru a trece de la lista de proiecte aprobate la finanțare efectivă. Daniel BACIU