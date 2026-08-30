Botoșani și Suceava, pe acoperișul lumii! Simona Radiș și Ancuța Bodnar, aur mondial

* Simona Radiș și Adriana Adam au devenit primele sportive din istoria Campionatelor Mondiale de Canotaj care câștigă trei medalii de aur la aceeași ediție – la dublu rame, 8+1 feminin și 8+1 mixt

România a încheiat în forță Campionatele Mondiale de Canotaj de la Amsterdam, iar două nume din Moldova au strălucit din nou pe cea mai înaltă treaptă a podiumului. Simona Radiș, din județul Botoșani, și Ancuța Bodnar, originară din Vatra Moldoviței, județul Suceava, au fost printre protagonistele unei zile de aur pentru canotajul românesc.

Echipajul feminin de 8+1, în care s-au aflat atât Simona Radiș, cât și Ancuța Bodnar, a dominat categoric finala de la Amsterdam. Româncele au trecut primele linia de sosire în 5:51.88, rezultat care le-a adus titlul mondial și, mai mult, un nou record mondial.

Pentru Simona Radiș, sportiva născută în județul Botoșani și descoperită la Avrămeni, ziua de duminică a devenit una pentru istorie. După aurul cucerit la dublu rame feminin, ea a urcat din nou pe cea mai înaltă treaptă a podiumului în 8+1 feminin și apoi în 8+1 mixt.

Performanța este cu adevărat extraordinară: Simona Radiș și Adriana Adam au devenit primele sportive din istoria Campionatelor Mondiale de Canotaj care câștigă trei medalii de aur la aceeași ediție – la dublu rame, 8+1 feminin și 8+1 mixt.

În același timp, Ancuța Bodnar, campioana originară din Vatra Moldoviței, Suceava, își adaugă un nou titlu mondial unei cariere impresionante, în care a făcut deja istorie alături de Simona Radiș. Cele două au format unul dintre cele mai puternice duouri ale canotajului românesc.

Iar povestea zilei nu s-a încheiat aici. România a câștigat și finala de 8+1 mixt, cu Simona Radiș în barcă, înregistrând timpul de 5:35.75 și cucerind al treilea aur mondial al delegației la Amsterdam.

Două sportive din Moldova, două campioane care duc numele Botoșaniului și Sucevei în vârful canotajului mondial. Simona Radiș și Ancuța Bodnar au demonstrat încă o dată că România are motive serioase să privească spre viitor cu încredere. Carmen DEACONU