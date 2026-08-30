* județul Iași va primi 30 de defibrilatoare externe automate, care vor fi amplasate în spații publice * alte 60 de aparate vor ajunge în Botoșani și Vaslui * ADI EURONEST caută furnizor pentru întregul lot, estimat la 941.106 lei fără TVA

O rețea de defibrilatoare automate accesibile publicului urmează să fie creată în trei județe din Moldova. ADI EURONEST cumpără 90 de aparate, dintre care 30 sunt destinate județului Iași. Termenul pentru depunerea ofertelor este 31 august 2026. Contractul nu înseamnă doar cumpărarea echipamentelor, ci și montarea lor, conectarea, punerea în funcțiune și instruirea persoanelor care le vor avea în grijă.

90 de defibrilatoare pentru Iași, Botoșani și Vaslui

Achiziția lansată de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST are o valoare estimată de 941.106,69 lei fără TVA și cuprinde 90 de defibrilatoare externe automate – DEA. Aparatele vor fi împărțite în mod egal între cele trei județe: 30 în Iași, 30 în Botoșani și 30 în Vaslui. Procedura este deschisă, iar ofertele pot fi depuse până luni, 31 august, ora 15:00.

Defibrilatoarele sunt destinate inclusiv utilizării de către persoane fără pregătire medicală, în sistem Public Access Defibrillation. Fiecare aparat va veni cu o cutie specială de protecție dotată cu alarmă, încălzire și iluminare interioară, dar și cu sistem de monitorizare de la distanță prin GSM/IoT.

Furnizorul va trebui să transporte echipamentele la toate cele 90 de amplasamente, să le monteze pe perete, să realizeze racordarea la rețeaua electrică, să le configureze și să le testeze. Contractul include și instruirea a cel puțin două persoane pentru fiecare locație, ceea ce înseamnă minimum 180 de persoane pregătite pentru utilizarea aparatelor. Va fi cumpărat și un kit separat pentru instruire, cu replică de defibrilator, manechin și electrozi reutilizabili.

Unde vor fi montate defibrilatoarele

Proiectul prevede amplasarea aparatelor în zone urbane aglomerate și în localități rurale cu populație mai numeroasă. ADI EURONEST a început încă din 2025 identificarea localităților și a instituțiilor potrivite, împreună cu autoritățile județene. În sursele publice consultate nu apare însă, deocamdată, lista nominală completă a celor 90 de adrese la care vor fi instalate aparatele.

Achiziția face parte din proiectul transfrontalier „PreMED – Asistența medicală de urgență prespitalicească salvează vieți”, finanțat prin Programul Interreg VI-A NEXT România–Republica Moldova 2021–2027. Valoarea întregului proiect este de aproximativ 1,66 milioane de euro. Serviciul de Ambulanță Județean Iași este lider de proiect, iar parteneri sunt Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească din Chișinău și ADI EURONEST.

Pe lângă cele 90 de defibrilatoare, proiectul prevede cumpărarea a 10 ambulanțe de tip B, dintre care patru pentru Serviciul de Ambulanță Județean Iași și șase pentru Chișinău, precum și programe de pregătire pentru cadre medicale și cursuri de prim-ajutor pentru aproximativ 500 de tineri.

Dan DIMA