Fotbal Liga 4: trei echipe rămân perfecte! USV 2, ASPI și Știința Miroslava fac legea în „județeană”

Liga a 4-a Iași începe să-și contureze primele favorite, după o etapă a doua cu multe goluri și rezultate spectaculoase. Trei echipe au maximum de puncte după primele două runde, însă lupta pentru primul loc este extrem de strânsă.

ACS USV 2 Iași ocupă poziția de lider, cu 6 puncte și un golaveraj impresionant de 12-1. Studenții au bifat o nouă victorie categorică și au cel mai bun atac al campionatului după două etape.

Pe locul secund se află A.S. Politehnica Iași, tot cu 6 puncte, după ce a trecut fără emoții de ACS Academia 82 Iași, scor 6-1. Cu 11 goluri marcate și unul singur primit, ASPI confirmă un start excelent de sezon.

Podiumul este completat de CS Știința Miroslava, care are, la rândul său, punctaj maxim. Miroslava a învins AS Victoria Lețcani cu 3-0, ajungând la un golaveraj de 9-0. Este singura echipă din campionat care nu a primit niciun gol după primele două etape.

O altă formație cu start perfect este CS Viitorul Belcești, care a trecut cu 2-0 de CS Viitorul Hârlău și se află pe locul 4, cu 6 puncte.

ACS Tonmir Iași completează grupul echipelor neînvinse, după ce a obținut o victorie spectaculoasă, 3-2 pe terenul celor de la CS Tomești. Tonmir are tot 6 puncte și ocupă locul 5.

În partea de mijloc a clasamentului, AS Unirea Ruginoasa a învins categoric ACS Gloria Bălțați, 4-1, în timp ce CS Stejarul Bârnova s-a impus cu 4-2 în fața celor de la AS Țuțora. Ambele formații au acum câte 3 puncte.

Etapa a doua a produs și un rezultat spectaculos la Iași, acolo unde ASPI a înscris de șase ori, consolidându-și poziția în plutonul fruntaș.

La polul opus, patru echipe nu au reușit încă să obțină vreun punct: Viitorul Hârlău, Progresul Deleni, Țuțora și Gloria Bălțați.

După două etape, USV 2 Iași, ASPI Iași, Știința Miroslava, Viitorul Belcești și Tonmir Iași au câte 6 puncte. Cu un asemenea start, campionatul se anunță extrem de disputat, iar diferențele dintre primele echipe pot deveni decisive încă din următoarele etape.

Clasamentul după etapa a doua:

ACS USV 2 Iași – 6p, golaveraj 12-1

A.S.P.I. Iași – 6p, 11-1

CS Știința Miroslava – 6p, 9-0

CS Viitorul Belcești – 6p, 4-1

ACS Tonmir Iași – 6p, 7-5

AS Unirea Ruginoasa – 3p

CS Stejarul Bârnova – 3p

ACS Academia 82 Iași – 3p

AS Victoria Lețcani – 3p

CS Viitorul Hârlău – 0p

AS Progresul Deleni – 0p

AS Țuțora – 0p

ACS Gloria Bălțați – 0p

CS Tomești – 0p

Etapa a treia din Liga 4 Iași: derby pentru primul loc!

Duminică, 6 septembrie 2026, este programată etapa a treia, iar capul de afiș este duelul dintre ACS USV 2 Iași și A.S.P.I. Iași, primele două clasate după primele două runde.

Ambele formații au maximum de puncte, câte 6, însă USV 2 pornește de pe prima poziție datorită golaverajului superior, 12-1. ASPI vine imediat în spate, cu 11 goluri marcate și unul primit. Practic, confruntarea de duminică pune față în față cele mai productive două atacuri ale campionatului, iar miza este uriașă: supremația în Liga 4 Iași.

Și CS Știința Miroslava, ocupanta locului 3, are punctaj maxim și va încerca să profite de eventualul pas greșit al celor două rivale. Miroslava joacă în deplasare cu CS Viitorul Hârlău, echipă aflată încă fără punct după primele două etape.

Programul etapei a treia:

ACS Academia 82 Iași – AS Unirea Ruginoasa

ACS USV 2 Iași – A.S.P.I. Iași

ACS Tonmir Iași – AS Progresul Deleni

ACS Gloria Bălțați – CS Viitorul Belcești

AS Țuțora – CS Tomești

AS Victoria Lețcani – CS Stejarul Bârnova

CS Viitorul Hârlău – CS Știința Miroslava

După două etape, cinci echipe sunt despărțite doar de golaveraj, toate având câte 6 puncte. Etapa a treia poate produce însă prima ruptură în fruntea clasamentului.