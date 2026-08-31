Crimă șocantă în Neamț! O tânără a fost înjunghiată, iar un pompier militar a fost găsit mort

Tragedie cumplită în județul Neamț. O tânără a fost găsită înjunghiată pe o stradă din satul Barticești, comuna Botești, iar principalul suspect în cazul crimei este un subofițer pompier militar. Bărbatul a fost găsit, la rândul său, fără viață, la aproximativ 11 kilometri de locul unde a fost descoperită victima.

Totul s-a petrecut în noaptea de 30 spre 31 august 2026. La ora 22:38, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 3 Săbăoani au fost alertați prin 112 după ce o tânără a fost găsită căzută pe strada Principală din satul Barticești, comuna Botești. Femeia prezenta urme vizibile de agresiune.

La fața locului au ajuns polițiștii și un echipaj medical. Victima a fost transportată de urgență la Spitalul Municipal de Urgență Roman, însă medicii au constatat decesul.

Primele cercetări au scos la iveală un tablou deosebit de grav. Tânăra prezenta mai multe plăgi înjunghiate pe diferite părți ale corpului.

Suspectul, un subofițer pompier militar, găsit mort

Anchetatorii au reușit să identifice victima și, în același timp, au ajuns la principalul suspect: un subofițer pompier militar, care a activat în cadrul unei unități militare din zona Moldovei.

După comiterea agresiunii, militarul ar fi părăsit locul faptei la volanul unui autoturism. A parcurs aproximativ 11 kilometri, după care a abandonat mașina în apropierea satului Pildești, comuna Cordun.

La scurt timp, în aceeași zonă, anchetatorii au făcut o descoperire și mai șocantă: trupul neînsuflețit al militarului. Pe hainele acestuia au fost observate urme de substanță brun-roșiatică, care par a fi sânge, precum și urme de nămol.

Circumstanțele în care și-a pierdut viața bărbatul urmează să fie stabilite de anchetatori.

În urma tragediei, Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Iași a dispus, la data de 31 august 2026, începerea urmăririi penale pentru infracțiunea de omor calificat, prevăzută de Codul penal.

Cercetările sunt efectuate de Serviciul Criminalistic al IPJ Neamț, sub coordonarea unui procuror militar din cadrul Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Iași.

Anchetatorii încearcă acum să reconstruiască pas cu pas ultimele momente ale celor implicați și să stabilească ce s-a întâmplat exact, care a fost motivul atacului și în ce împrejurări și-a pierdut viața militarul.

Cazul este în plină anchetă, iar procurorii urmează să stabilească toate împrejurările și circumstanțele în care s-au produs cele două decese. Andrei TURCU