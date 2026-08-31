Razie la piscinele din Iași! Zeci de sancțiuni aplicate

Ștrandurile, piscinele și zonele de agrement din județul Iași au fost luate la control în această vară, iar bilanțul Protecției Consumatorilor este unul deloc liniștitor: 48 de sancțiuni, amenzi de 25.000 de lei și 17 kilograme de produse retrase definitiv din consumul uman.

În plin sezon estival, inspectorii de la Protecția Consumatorilor au verificat locurile în care mii de ieșeni au mers să se răcorească și să-și petreacă timpul liber.

Acțiunile s-au desfășurat în lunile iulie și august și au vizat ștranduri, piscine, bazine de înot, parcuri de distracție, debarcadere, dar și operatori care închiriază echipamente de agrement.

Au fost verificate inclusiv zone cunoscute și intens frecventate, precum Ciric și Ștrandul Municipal.

Zeci de nereguli descoperite

În prima etapă a controalelor au fost verificați 29 de operatori economici.

Rezultatul: 21 de sancțiuni, dintre care 15 avertismente și șase amenzi, în valoare totală de 18.000 de lei.

Inspectorii au verificat și ceea ce ajunge în farfuriile clienților. Chioșcurile, terasele și punctele de alimentație publică din incinta piscinelor, ștrandurilor și zonelor de agrement au intrat, la rândul lor, în vizorul Protecției Consumatorilor.

Au fost verificați 22 de operatori economici, iar inspectorii au aplicat alte 27 de sancțiuni. Dintre acestea, 23 au fost avertismente, iar patru au fost amenzi, în valoare de 7.000 de lei.

Au fost urmărite aspecte legate de calitatea și conformitatea produselor, condițiile de păstrare, comercializare și etichetare.

17 kilograme de produse, retrase definitiv

Una dintre cele mai importante măsuri a fost luată în cazul unor produse care nu mai puteau fi comercializate.

Protecția Consumatorilor a dispus oprirea definitivă de la comercializare și retragerea din circuitul consumului uman a 17 kilograme de produse, în valoare de aproximativ 715 lei.

Produsele respective nu au mai putut fi repuse în vânzare după control.

Dacă sunt puse cap la cap cele două componente ale acțiunii, bilanțul este următorul: 48 de sancțiuni contravenționale, 38 de avertismente, 10 amenzi în valoare totală de 25.000 de lei, 17 kilograme de produse retrase definitiv din consum.

Controalele au arătat că verificările nu au vizat doar condițiile din piscine și ștranduri, ci întregul circuit al serviciilor oferite clienților: de la activitățile de agrement și echipamente, până la alimentele și băuturile comercializate în aceste spații. Carmen DEACONU