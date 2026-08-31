* toamna culturală începe la Iași și pentru Ansamblul Artistic Profesionist „Constantin Arvinte” * instituția, aflată în subordinea Consiliului Județean, revine în fața publicului pe 3 septembrie, cu spectacolul „Bucurie în prag de toamnă”

Ansamblul Artistic Profesionist „Constantin Arvinte” continuă un nou sezon construit în jurul folclorului profesionist, al spectacolelor tematice și al Festivalului Național de Folclor „Constantin Arvinte”. Artiștii deschid stagiunea 2026–2027 pe 3 septembrie, la Casa de Cultură a Studenților, cu spectacolul „Bucurie în prag de toamnă”.

Ansamblul funcționează în subordinea Consiliului Județean Iași și este finanțat în principal de la buget. Instituția obține însă și venituri din spectacole susținute pentru alte autorități sau organizatori.

Numele instituției îl omagiază pe Constantin Arvinte (1926–2021), compozitor, dirijor și folclorist născut la Voinești, în județul Iași. A studiat la Conservatorul din Iași și a fost, între altele, director artistic și dirijor al ansamblurilor „Ciocârlia” și „Rapsodia Română”. A cules folclor din toate regiunile țării și a semnat numeroase orchestrații, armonizări și prelucrări de muzică populară.

Unul dintre principalele evenimente ale instituției este Festivalul Național de Folclor „Constantin Arvinte”. Ediția a VII-a, desfășurată în perioada 19–21 mai 2026, a fost dedicată centenarului nașterii maestrului și a reunit la Iași ansambluri profesioniste din Suceava, Bacău, Craiova, Tulcea și Iași, alături de invitați precum Nicolae Botgros și Elisabeta Turcu Juverdeanu.

Activitatea ansamblului nu s-a limitat însă la spectacolele din Iași. În această vară, artiștii au fost invitați la evenimente organizate la Mamaia și Cernăuți, prezențe prin care repertoriul instituției a ajuns și în fața publicului din afara județului.

La Cernăuți, Ansamblul „Constantin Arvinte” a participat la concertul festiv „Pe aripile cuvântului românesc”, organizat în contextul Zilei Limbii Române. Evenimentul s-a desfășurat la Filarmonica „Dmytro Gnatiuk” și a fost organizat de Centrul Artistic Bucovinean pentru Revitalizarea și Promovarea Culturii Tradiționale Românești, cu sprijinul autorităților regionale din Cernăuți, al Consiliului Județean Suceava și al Consiliului Județean Iași.

Manifestarea a avut o miză culturală aparte, fiind dedicată limbii și tradițiilor românești într-o comunitate istorică din nordul Bucovinei. Participarea ansamblului ieșean a venit într-un context dificil pentru Ucraina și a dat evenimentului și o dimensiune de solidaritate culturală.

Noua stagiune începe pe 3 septembrie, cu „Bucurie în prag de toamnă”, primul spectacol dintr-un nou sezon în care instituția își continuă misiunea de promovare a folclorului profesionist.

Clara DIMA