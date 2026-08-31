Primăria a scos din joben 126 de locuri de parcare, pe Calea Galata!

Primăria scoate la licitație nu mai puțin de 126 de locuri de parcare de reședință, într-una dintre cele mai mari licitații organizate în acest an. Miza este uriașă pentru locatarii din zona Calea Galata, unde zeci de locuri ajung să fie disputate la licitația publică cu strigare.

Direcția Exploatare Patrimoniu organizează, pe 10 septembrie 2026, de la ora 10.00, licitația publică pentru închirierea locurilor de parcare situate în parcarea de reședință de pe Calea Galata.

Iar numărul locurilor puse la bătaie este impresionant: 126 de parcări.

Sunt scoase la licitație locurile cu numerele 02, 03, 04, 06–23, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 35, 36, 39–61, 63, 65, 67, 70, 72, 74, 84, 86, 89–93, 100–107, 109–112, 114–124, 126, 127, 129, 132, 134–137, 139–144 și 146–148.

Nu este însă o licitație deschisă oricui. Au dreptul să participe locatarii blocurilor E1A, E2A, E2B, E4A, F1B, F1C, F1D, F3A și F3B.

Licitația va avea loc la sediul Direcției Exploatare Patrimoniu din Șoseaua Națională nr. 43, pe 10 septembrie, ora 10.00.

Cei care vor să intre în cursa pentru un loc de parcare trebuie să depună documentele necesare în format electronic, scanat, la adresa:

licitatii.camera15@gmail.com

Termenul-limită pentru depunerea documentelor este 8 septembrie 2026, ora 13.00.

Cu alte cuvinte, locatarii interesați mai au doar câteva zile să-și pregătească actele și să intre în cursa pentru unul dintre cele 126 de locuri de parcare. Carmen DEACONU